烏克蘭宣布與俄羅斯換囚：188名馬里烏波爾“英雄”獲釋

烏克蘭/俄羅斯/換囚

2022年9月22日發布的照片顯示在基輔與莫斯科換囚獲釋的烏克蘭戰俘。

基輔宣布用包括普京親信在內的55人換取俄方釋放215人，含188名馬里烏波爾亞速鋼廠的抵抗者和10名外國志願者。土耳其和沙特各自接收其中一些人。

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法新社說，烏克蘭和俄羅斯交換了自2月底攻勢開始以來人數最多的軍事俘虜，這是在普京動員數十萬預備役軍人以加強其在烏克蘭的攻勢之後宣布的。

烏克蘭總統府的負責人安德烈-耶爾馬克（Andriy Yermak）周三晚間在電視上說："我們已成功讓215人獲釋。在這些人中，有188名保衛馬里烏波爾的"英雄"，包括108名亞速營官兵。

據烏克蘭總統澤連斯基說，亞速鋼廠軍事負責人等5名指揮官已被轉移到土耳其。他補充說，根據與土耳其總統埃爾多安達成的協議條款，這5名軍事指揮官將"在絕對安全和舒適的條件下"留在土耳其，直到 "戰爭結束"。

烏克蘭總統表示，作為基輔與莫斯科之間交換的一部分，另有10名戰俘獲釋，其中包括5名英國人和2名美國人。據沙特外交部當天早些時候宣布，利雅得將這些人從俄羅斯轉移到沙特阿拉伯。

澤連斯基表示，俄羅斯換走55名囚犯，其中特別包括俄羅斯總統普京的親信、被指控在烏克蘭犯有叛國罪的前議員維克多-梅德韋丘克（Viktor Medvedtchouk）。

斡旋這次俄烏換囚的土耳其總統埃爾多安9月19日晚間告訴美國PBS電視台，俄羅斯和飽受戰爭蹂躪的烏克蘭已同意"交換200名囚犯"。

埃爾多安之前在烏茲別克召開的上合峰會期間與普京會過面。法新社說，自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，土耳其總統一直設法與莫斯科和基輔保持聯繫，他經常自告奮勇進行調解，並重複說："我們需要找到一個令所有人滿意的協議"。

埃爾多安表示，自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，安卡拉一直呼籲將這個黑海半島歸還給烏克蘭，他還對當地講土耳其語的韃靼少數民族的命運表示特別關注。