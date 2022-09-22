美國三大銀行主管：北京若攻打台灣將退出中國市場

美中台金融

美國摩根大通、美國銀行和花旗集團的領導人昨天周三承諾，如果北京進攻台灣，他們將遵守美國政府關於撤出中國的一切要求。

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金融時報報道，這三家美國最大的銀行的首席執行官9月21日在眾議院金融服務委員會的一次聽證會上做出了上述承諾。

之前，密蘇里州共和黨議員盧特克邁爾（Blaine Luetkemeyer）問這三家銀行的首席執行官是否準備在台灣受到軍事攻擊時將他們的投資撤出中國。

美國銀行董事長兼首席執行官布萊恩-莫伊尼漢 （Brian Moynihan）說，我們將遵循美國政府的指令，該指令幾十年來一直是與中國合作。如果政府改變立場，我們將立即改變，就像我們在俄羅斯所做的那樣。布萊恩-莫伊尼漢也是博鰲亞洲論壇的首席執行官。

他的上述說法得到了花旗銀行和摩根大通首席執行官簡-弗雷澤（Jane Fraser）和傑米-戴蒙（Jamie Dimon）的響應。

戴蒙在回應中顯示了一種愛國主義意識。他向眾議院金融委員會表示說，"我們絕對歡迎並遵循美國政府所言，也就是遵循你們所有人希望我們做的"。

該報道說，在克里姆林宮襲擊烏克蘭之後，美國的銀行回應了國際社會對克里姆林宮的譴責，宣布計畫結束其在俄羅斯的業務。然而，中國的經濟規模遠遠大於俄羅斯，許多銀行已尋求擴大其在中國的業務。

金融時報說，截至2021年底，花旗銀行在中國的風險敞口價值273億美元，包括貸款和證券投資，是其在俄羅斯的5倍。摩根大通於2011年在中國成立了一家證券合資企業，並在去年才完全擁有了該企業。

奧本海默(Oppenheimer)銀行分析師克里斯-科托夫斯基(Chris Kotowski)說，對銀行來說，中國一直"被視為更多的未來增長機會"。然而，目前的地緣政治風險可能會讓銀行對在中國的投資額更加謹慎。

科托夫斯基補充說："如果你是一名首席執行官，並在國會作證，對你提出的問題基本上是'如果中國是下一個烏克蘭怎麼辦'，這將使你想要非常緩慢、非常謹慎地行動，並確保你暫時沒有太多的資本暴露在那裡"。

在過去的18個月里，由於中國加強了在台灣周圍的軍事活動，跨國公司更加關注台海衝突的可能性。

公司高管們一直在向華盛頓的安全專家詢問有關中美在台灣爆發戰爭的可能性。

2021年3月，時任美國印太司令部司令的菲利普-戴維森上將告訴國會，他認為中國可能在2027年之前攻擊台灣，這引發了廣泛的關注。

美國總統喬-拜登周日表示，如果中國發動攻擊，美國將派部隊保衛台灣---這是他在過去一年中發出的第四次警告，也是美國對台政策的一個轉變，凸顯了中國對該台灣日益增長的威脅。

中國軍隊在過去兩年期間，增加了在台灣"防空識別區"內進行的戰鬥機和轟炸機演習次數。