英國承諾向烏克蘭提供軍事援助直至戰勝俄羅斯

英國/烏克蘭

英國新任首相莉茲-特拉斯周三晚間在聯合國大會上承諾，英國將繼續向烏克蘭提供軍事援助，直到它贏得對俄羅斯的戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

特拉斯夫人周三9月21日在聯合國講台上保證說，在衝突的這一關鍵時刻，我承諾，只要需要，我們將保持或增加對烏克蘭的軍事支持（......），只有烏克蘭取得勝利之後，我們才會放心。

昨天周三早些時候，烏克蘭總統澤連斯基在給大會的視頻信息中強烈呼籲對俄羅斯進行"公正的懲罰"，美國總統喬-拜登指責俄羅斯"公然違反"聯合國原則。

英國首相特拉斯女士說，俄羅斯總統普京周三上午宣布動員數十萬預備役軍人，是"企圖為他在烏克蘭的災難性失敗找借口"。但他"這樣做是行不通的。國際聯盟是強大的，烏克蘭是強大的"。

英國首相說，"烏克蘭人不僅僅是在保衛他們自己的國家，也是在保衛我們的價值觀和整個世界的安全。這就是為什麼我們必須採取行動。

她承諾說，"2030年，英國將把其國內生產總值的3%用於國防，保持（其）作為歐洲安全行為體的領先地位"。

之前，在周二，特拉斯在一份聲明中說，英國預計在2023年“趕上或超過”今年承諾向烏克蘭提供23億英鎊的軍事援助。

特拉斯補充說，我給烏克蘭人的信息是，“英國將繼續支持你們的每一步行動”。“你們的安全就是我們的安全”。

特斯拉周三還呼籲制定一個廣泛的自由主義經濟計畫---一種"經濟的北約"。她說："七國集團以及與我們志同道合的夥伴們，必須通過一個“經濟的北約”採取行動，共同捍衛我們的繁榮"。