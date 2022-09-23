台灣問題緊張局勢下，布林肯與王毅周五會晤

美國，中國，台灣

在台灣問題緊張局勢下，中美兩國外交主管官員周五（9月23日）將在紐約參加聯合國大會期間進行會晤。

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美國國務院周四公布美國國務卿布林肯將於今天在參加聯大期間，在紐約與中國國務委員兼外長王毅會面。國務院發言人表示，雙方將就一系列雙邊和全球問題展開討論，並說這是美方“持續努力，保持溝通渠道暢通且負責任地管控競爭的一部分”。

法新社報道指，這是兩位外長自今年7月在巴厘島出席20國集團外長會議以來的首次會面，當時兩人表示願意恢復對話。

此後一個月，因美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，引發北京憤怒，中美關係再度緊張。 美國總統拜登上周日在媒體採訪中再次表示，如果北京武力攻台，美國準備軍事協防颱灣。

作為一種和緩姿態，王毅周四表示，他在紐約會見了美國氣候問題特使、前國務卿克里，儘管北京此前已經暫停在氣候議題上與美國的合作，以報復佩洛西訪台。

王毅周四在美國亞洲協會紐約總部的一場演講中，再次表達了對美國支持台灣的憤怒，他說："台灣問題正成為中美關係的最大風險。”"一旦處理不當，最有可能破壞雙邊關係"。王毅說， "正如美國不會允許夏威夷被奪走一樣，中國也有權維護國家統一"。

不過，王毅與布林肯周五的會談應該為拜登與習近平的首次會面鋪路，這兩位領導人可能會在出席11月巴厘島20國集團峰會期間舉行場邊會談。王毅說，“兩國都尋求中美關係發揮作用，並避免衝突和對抗"，但他也指出華盛頓似乎有着兩種不同的樂譜。

堅定支持台灣的美國國會最近通過了“2022台灣政策法案”，內容尤其首次包括了對台直接提供軍事援助。 布林肯周四在紐約會見了日、韓外長，與王毅今天會談之前，他還將首先與日本、印度、澳大利亞“四國安全對話”成員國官員舉行會談。