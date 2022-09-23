G7：永遠不會承認俄羅斯在烏克蘭舉行的假公投

俄羅斯/烏克蘭/吞併公投

在親俄控制區舉行的俄羅斯吞併公投的海報上寫着：“我們要回家了”。

飽受戰爭蹂躪的頓涅茨克等四地開始舉行入俄公投，七國集團領導人發表聲明表示，永遠不會承認俄羅斯在烏克蘭舉行的假公投。

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9月23日早上8點開始，頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松州和紮波羅熱州開始舉行加入俄羅斯聯邦的公投。

烏克蘭近期反攻俄羅斯佔領區頻傳報捷，促使俄羅斯倉促推進舉行虛假公投來吞併烏克蘭領地；被俄羅斯宣布為獨立國的頓涅茨克和盧甘斯克，以及俄羅斯入侵烏克蘭後佔領的赫爾松地區和紮波羅熱地區20日宣布，在23日至27日舉行入俄公投。

居民23日至26日可在自家門前或家中進行投票。法國媒體報道說，不知投票箱是在何種情況下被送往當地民眾家中，有逼迫民眾投票的意向。民眾到27日才可前往投票點投票。按照計畫，公投的初步統計結果將於27日至28日公布。

以美國為首的西方國家同聲譴責俄羅斯在四個烏克蘭領地舉行入俄公投。7國集團周五表示，永遠不會承認俄羅斯在烏克蘭舉行的假公投。

7國集團領導人周五譴責俄羅斯在烏克蘭組織的公投是“假”公投，指責莫斯科尋求借口以吞併烏克蘭領土。

七國集團領導人在一份由德國政府發言人發表的聲明中說：“我們永遠不會承認這些公投，它們似乎是朝着吞併邁出的又一步，如果，我們永遠不會承認可能會發生的吞併。”