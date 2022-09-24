所羅門群島稱在中國與台灣中間中立

所羅門群島國

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞在聯合國大會上呼籲各國「不要在台灣海峽或周圍加劇緊張情勢」。他說：「任何誤判都有可能危及國際和平與安全，也可能對全球貿易造成災難性後果。」他還說所羅門群島即使與中國加強關係，立場也仍然中立。

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索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）23日在聯合國大會上說，他的國家即使與中國加強關係，立場也仍然中立；他還呼籲各國不要加劇台灣海峽緊張情勢。蘇嘉瓦瑞在聯合國呼籲各國「不要（在台灣海峽或周圍）加劇緊張情勢」。他說：「任何誤判都有可能危及國際和平與安全，也可能對全球貿易造成災難性後果。」

位於南太平洋的索羅門群島約有69萬人口，2019年與台灣斷交，改與中國建交，今年4月又與中國簽署安全協議，部分批評人士警告，蘇嘉瓦瑞具有威權主義傾向。

蘇嘉瓦瑞在美國紐約舉行的聯合國大會上表示，若有任何外部強權或安全架構危及索羅門群島或其他主權國家，或威脅到區域及國際和平，索羅門群島不會與這樣的對象拉近關係。他說：「索羅門群島不會在壓迫下選邊站。」

蘇嘉瓦瑞還表示，在大國爭奪太平洋影響力之際，索羅門群島遭到不公平的攻擊、承受一連串毫無根據且謬誤的批評。他說：「自從索羅門群島與中國建立正式關係後，就在媒體中飽受詆毀。」

蘇嘉瓦瑞任內與中國深化關係，本月稍早，他成功修憲，將已排定的大選延期，最早也要2024年才舉行。

蘇嘉瓦瑞已4度擔任總理，也曾兩度被國會的不信任投票罷免；他決定與台灣斷交、轉投中國的政策，也面臨人民街頭抗議。

法新社說，索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）去年發生大規模暴動，民眾的訴求之一就是要他下台，但他領導的政府反於今年與中國簽署秘密安全協議；根據外泄的草案，這項協議賦予他向中國安全部隊求助以平息動亂的權力。