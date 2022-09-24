新冠病毒會再襲來！世衛高官警告：輕視疫情那你手上就沾滿鮮血

世衛組織/新冠病毒

世界衛生組織的一位高級官員布魯斯·艾爾沃德告訴路透社，如果富裕國家認為大流行已經結束，他們也應該幫助低收入國家達到這一目標。艾爾沃德警告說，在未來可能出現的新冠感染浪潮之前，較富裕的國家不能從現在將新冠病毒視為一個全球性問題基礎上而後退。他說，“如果你現在去安逸睡覺，而這波浪潮在三個月內會再襲擊我們……上帝啊！你手上會沾滿了鮮血。”

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新冠病毒疫情究竟快要結束了沒有，亦或新一波疫情大浪就要襲來，官方似有不同說法。世衛組織官員說，如果世界現在重新開始應對新冠病毒，“手上會沾滿鮮血”。而過去幾周，世衛組織總幹事則譚德塞表示，大流行結束在望。美國總統拜登表示新冠病毒大流行已經結束。

據路透社報道稱，世衛組織高級顧問布魯斯·艾爾沃德在接受該社採訪時警告說，在未來可能出現的感染浪潮之前，較富裕的國家應當幫助我們完成世界其他地方了提高防疫水平。艾爾沃德說，他所協調的小組專註於在全球範圍內公平獲得新冠疫苗、治療和檢測，但尚未準備好走出應對大流行的緊急階段，各國需要做好準備並擁有對任何進一步的感染波進行治療。

他還強調，拜登在國內有一個觀點，因為美國可以很好地使用所有新冠治療工具。他說，拜登也沒有削減其對抗新冠病毒的全球承諾。

艾爾沃德負責協調 ACT-Accelerator，這是世衛組織與其他全球衛生機構之間的合作夥伴關係，旨在幫助較貧窮國家獲得 新冠病毒醫療工具。這項包括以疫苗為重點的 COVAX 在內的努力已惠及全球數十億人，但因行動不夠迅速而受到批評。有人猜測這項努力可能會在今年秋天結束，但艾爾沃德表示，隨着大流行的變化，計畫只是改變了重點。

據路透社說，在接下來的六個月中，該合作夥伴關係將特別緻力於為世界上大約四分之一的尚未接種疫苗的醫護人員和老年人提供疫苗，以及改善獲得檢測和治療的機會，尤其是與輝瑞的合作帕克斯洛維德，他說。

艾爾沃德說，隨着新冠病毒“繼續存在”，它還將展望未來，除非ACT-Accelerator系統到位，否則一旦其他工業化國家也認為大流行已經結束，支持就會崩潰。該計畫的預算已經有 110 億美元的缺口，其中大部分可用的 57 億美元資金用於疫苗而非檢測或治療。