比利時首相：俄烏衝突中沒有中立餘地 愛爾蘭總理：俄羅斯的五常地位受到質疑

比利時/俄羅斯/烏克蘭

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）9月23日在紐約聯合國大會一般性辯論上發言，譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，並強調“在這場衝突中，沒有中立的餘地”。愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）在周四晚的聯大講話中譴責俄羅斯是“流氓國家”。他並在受訪時表示，俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國的角色現在已經受到質疑。

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比利時首相德克羅周五在聯大發言中說道：“在第二次世界大戰的破壞和毀滅中，聯合國的出現是為了‘欲免後世再遭戰禍’，正如《聯合國憲章》的序言所言。”他指出：“歐洲再也不能發生戰爭了——這就是任務。歐洲大陸上的學校再也不會被轟炸了。再也不會有醫院被擊中。再也不會有城市被切斷食物和藥品的供應。當今，我們在烏克蘭目睹了所有這些情況。伊久姆的亂葬崗和酷刑密室是這場不必要的非法戰爭完全殘暴的最新跡象——所有這些都嚴重違反了聯合國所代表的一切。”

德克羅說：“面對俄羅斯的侵略和事實上的戰爭罪行，聯合國面臨著履行其使命的挑戰。在座的每個人，每個國家，有一天都會被問到。你們做了什麼來阻止這一切？你們為保護烏克蘭人民做了什麼？你們是視而不見，還是採取行動？在這場衝突中，沒有中立的餘地。”

德克羅提及：“已故的米哈伊爾·戈爾巴喬夫曾說過：‘勝利者不是在戰爭中贏得戰鬥的人，而是創造和平的人’。為了贏得這場和平，我們必須再次把《聯合國憲章》的原則放在首位——領土完整和國家主權的原則。的確，如果說今天的世界不那麼穩定，不那麼安全，那是因為這個聯合國的一個創始國踐踏了這些原則，發動了一場讓我們想起歐洲最黑暗時期的戰爭，這純粹是醜聞。”

德克羅說：“過去幾天的聲明以及對一個獨立國家發動核戰爭的威脅，再次顯示了俄羅斯的無情。這讓人想起了中世紀的野蠻，而不是俄羅斯的偉大。我們應該清楚：這場戰爭對發動戰爭的人來說不會沒有後果。不追究責任就永遠不會有和平。這就是為什麼比利時一直支持國際刑事法院，這就是為什麼我們支持國際刑事法院全面調查和起訴在烏克蘭犯下的所有嚴重罪行。這裡沒有有罪不罰的空間。對於布查的屠夫和莫斯科的領導人來說都是如此，他們正在發號施令並承擔最終責任。”

愛爾蘭總理馬丁在周四晚的聯大講話中譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並指俄羅斯是“流氓國家”。馬丁在紐約還向媒體表示，俄羅斯的行為與其在聯合國安理會常任理事國地位不相符，而安理會是專門負責維護和平和防止戰爭的。他認為，俄羅斯作為安理會常任理事國的作用從根本上受到了質疑。馬丁說：“俄羅斯作為聯合國安全理事會的成員——這是關於和平和團結的，與發動這種戰爭之間存在着巨大的不可調和性”。

此外，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周五晚在聯合國大會發言，譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，並表示這場戰爭已經使得數億人面臨饑餓、供氣短缺和能源限制的威脅。米歇爾說，俄羅斯對烏克蘭發動的“這場殖民化戰爭”的唯一基礎就是帝國主義和復仇主義，是對國際法和《聯合國憲章》的蓄意踐踏。

米歇爾指出，一個強有力的多邊體系需要相互信任。他堅持認為，目前的安理會既不具有包容性，也不具有代表性。 他表示，“否決權的使用應該是一種例外，但它正在成為慣例”。

米歇爾主張進行“必要而緊迫的”改革。他強調：“而當安理會的一個常任理事國發動了一場無端和無理的戰爭，並受到大會的譴責時，該國在安理會的資格就應該自動中止。”