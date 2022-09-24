澤連斯基：俄羅斯當局很清楚，他們正在將自己的公民送向死亡

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月24日晚在例行視頻講話中表示，“俄羅斯宣布的犯罪動員立即被俄羅斯公民自己稱為‘向墳墓的動員’。”他指出，“這不是巧合——動員到墳墓。俄羅斯當局很清楚，他們正在將自己的公民送向死亡——沒有其他選擇。”

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俄總統普京周六簽署了包括對主動投降、逃兵和不響應徵兵令者處以最高10年的監禁以及對在俄羅斯軍隊服役的外國人簡化入籍手續等一系列與部分動員相關的法律。此前，普京21日宣布俄羅斯全國進行“部分軍事動員”，俄防長紹伊古隨後表示，將徵召30萬預備役人員，進行必要的訓練，按“與合同制徵兵相同的保障”，執行軍事任務。

澤連斯基周六晚表示：“我們戰士們的英雄主義和勇氣，為獨立和正義而奮鬥的精神，使我們所有的人民團結在一起，沒有任何疑問，烏克蘭將取得勝利，我們領土上的所有入侵者肯定會被打敗。除非他們逃之夭夭。的確，這是真的。”

澤連斯基說：“我想再一次用俄語對俄羅斯人說：俄羅斯宣布的犯罪動員立即被俄羅斯公民自己稱為‘向墳墓的動員’，這不是巧合——向墳墓的動員。俄羅斯當局很清楚，他們是在把自己的公民送入死亡——沒有其他選擇。”

澤連斯基說：“俄羅斯指揮官並不關心俄羅斯人的生命——他們只需要補充死者、傷者、逃跑的人或被俘的俄羅斯士兵留下的空位。你們的政府並不關心誰將佔據這些位置。要麼是根本沒有服過役的年輕IT專家，要麼是只在蘇軍中服役的退休人員。所以，對你們來說，關鍵時刻已經到來——現在正在決定你們的生命是否會結束。”

澤連斯基說：“與其作為戰爭罪犯死在異國他鄉，不如不拿徵兵信。與其被打成殘疾，然後在法庭上承擔參與侵略戰爭的責任，不如逃避犯罪動員。與其被我們的武器打擊殺死，不如向烏克蘭的俘虜投降，絕對公平的打擊，因為烏克蘭在這場戰爭中捍衛自己。我們保衛光明——我們保衛我們的生命，我們的孩子，我們的自由。”

澤連斯基說：“俄羅斯在為什麼而戰？每個俄羅斯公民都知道——即使很多人不承認，但他們肯定知道——帶來邪惡的是俄羅斯。烏克蘭向每個投降的俄羅斯士兵保證三件事：第一，你將受到文明的對待，符合所有公約。第二，沒有人知道你投降的情況，在俄羅斯沒有人知道你的投降是自願的。第三，如果你害怕回到俄國，不想被交換，我們也會想辦法確保這一點。”

澤連斯基說：“烏克蘭將為他的勝利做一切事情。而每個俄羅斯公民都應該明白：沒有任何花招會幫助佔領者。我向你們保證。我們將對侵略者的每一次打擊進行報復——在紮波羅熱和哈爾科夫、尼古拉耶夫、尼科波爾、頓巴斯，在我們所有的城市和地區......我們一定會解放我們的整個國家——從赫爾松到盧甘斯克地區，從克里米亞，我強調一下，到頓涅茨克地區。”

澤連斯基說：“我們不會允許佔領者不受懲罰。每一個殺人犯和施暴者都將被繩之以法，因為他對我們烏克蘭人做了什麼。永遠的榮耀歸於我們所有的英雄! 榮耀歸於我們不屈不撓的人民! 永遠紀念所有為我們的祖國——烏克蘭而獻出生命的人! 榮耀歸於烏克蘭!”

此外，烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）24日表示，烏克蘭就俄羅斯在盧甘斯克州、頓涅茨克州、赫爾松州和紮波羅熱州被佔領地區舉行的虛假公投“要求召開聯合國安理會緊急會議”。尼科連科強調：“俄羅斯必須對其違反《聯合國憲章》，進一步試圖改變烏克蘭的國際公認邊界的行為負責。”