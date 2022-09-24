美日印澳呼籲聯合國改革，包括增加安理會常任理事國席位

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美日印澳四方安全對話（Quad）外長會議9月23日在紐約聯合國大會期間場邊舉行。四國外長會後通過聲明表示，“致力於推動聯合國的全面改革議程，包括通過增加聯合國安全理事會的常任理事國和非常任理事國席位”。此外，日印兩國外長也在本周出席聯大會議期間多次強調對安理會進行改革的重要性。

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據日本外務省介紹，日本外務大臣林方正、印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）、澳大利亞外交部長黃英賢和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於當地時間周五上午進行了約50分鐘的會晤。

四國外長在會後發表的會議簡報就聯合國問題指出：“在這裡，在世界各國之間，我們強調了四方安全對話對《聯合國憲章》，包括其三大支柱的堅定支持，以及我們對加強和改革聯合國和國際體系的堅定承諾。四方安全對話申明支持聯合國解決我們這個時代的重大挑戰，保護我們共同的和相互關聯的資源。這包括全面落實《2030年可持續發展議程》，實現可持續發展目標。”

四國簡報提出：“我們致力於推動聯合國的全面改革議程，包括通過增加聯合國安全理事會的常任理事國和非常任理事國席位，使安理會反映當前的全球現實，並納入更多的地域性觀點。我們強調，需要解決單方面顛覆國際和多邊體系的企圖，包括在聯合國。”

據共同社報導，林芳正會後就安理會改革問題向媒體表示：“希望與包含美國在內的相關國家溝通，同時為早日取得進展繼續努力。”他還談及美國總統拜登21日在聯大發言時提出呼籲克制行使一票否決權的姿態，並稱“對於為挽回安理會的信賴而表明一事表示歡迎”。

此外，印度本周也繼續推動對聯合國機制進行改革的呼籲。印度外長蘇傑生周五還參加了題為“重振多邊主義和實現聯合國安理會全面改革 ”的會議，與希望推動聯合國改革的“L.69 發展中國家集團”的成員國一起，發表了關於改革的“行動呼籲”聯合聲明。

這一來自非洲、美洲和印太地區的30國集團簽署的聯合聲明寫道：“我們重申，要使聯合國適應當代世界的現實，必然需要對國際和平與安全的主要機構——安理會進行緊急和全面的改革。”

這些國家說，他們認識到，聯合國理事會改革“缺乏進展”，不僅對這些機構的相關性，而且對全球和平與安全都產生了“嚴重影響”。據了解，該集團正在尋求擴大聯合國安理會常任理事國和非常任理事國的席位，改革該機構的工作方法，並更好地代表發展中國家的願望，包括非洲國家和島嶼國家。