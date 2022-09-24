韓總統首次雙邊訪問選擇加拿大：韓加升級為全面戰略夥伴關係

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韓國總統尹錫悅9月23日在結束了紐約的行程後對加拿大首都渥太華進行了為期一天的訪問。尹錫悅周五與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）舉行會談，會後兩國首腦出席了記者會並發表聯合聲明，決定將兩國關係升級為“全面戰略夥伴關係”。

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尹錫悅讚揚了加拿大廣闊的自然資源和在人工智能領域的研究，並指加方在這些領域的優勢可以補充韓國在數字技術和半導體方面的成就。尹錫悅當天與特魯多在渥太華國會大廈出席聯合記者會時表示：“如果我們在這一領域進行合作，（韓國的）數字和數據技術與加拿大的人工智能技術可以一起工作，我認為，而且是協同工作。”

韓加兩國領導人還同意深化在電動汽車電池中使用的關鍵礦物方面的合作，因為兩國尋求減少排放以應對氣候變化。特魯多告訴記者稱：“尹錫悅和我討論了在各個領域進行合作的方式，包括基礎礦物、電動汽車電池和新興技術，包括人工智能。”

據了解，加拿大擁有許多關鍵礦物，如鋰、鈷和鎳，它們被用於製造電動汽車的電池，加國政府正在尋求幫助生產商和加工商擴大生產規模。

此外，兩國首腦發表的聯合聲明提及：“在2023年加韓外交關係60周年前夕，我們承認，我們的友誼是通過戰爭、人民之間的聯繫、對多邊主義、基於規則的國際秩序和全球商業的共同承諾而共同建立的，並由創新、創造和創業的共同精神維持。”

聲明稱：“加拿大和韓國在和平與穩定問題上長期以來一直是志同道合的夥伴。在朝鮮戰爭期間，加拿大與韓國站在一起，不僅保衛韓國人民，而且保衛我們正在建立的國際秩序，並在聯合國中得以實現。從那時起，我們一直在共同努力，保護和加強該地區和世界各地的民主、安全和人權，包括婦女和女孩的權利。”

聲明稱：“我們重申我們的共同目標是實現朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的完全無核化。尹總統解釋了韓國的‘大膽計畫’倡議，特魯多總理表示他強烈支持尹總統為實現朝鮮半島無核化、和平和繁榮而做出的努力。”

聲明提及：“現如今，加拿大和韓國——加拿大人和韓國人比以往任何時候都更願意使我們的雙邊關係現代化，並通過聯合行動推進我們共同的價值觀。今天，我們正在將我們的雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係，其基礎是在價值觀、安全、繁榮、可持續性和其他領域的以下五個共同優先事項。”

五個共同優先事項分別是：“維護基於規則的國際秩序、民主、自由、人權及兩性平等價值；加強安全和國防領域合作夥伴關係；增進經濟繁榮、經濟安全，開展供應鏈、關鍵礦產、科技創新領域合作，促進貿易及投資；應對氣候變化及環境問題，確保能源安全，研發可持續能源；深化衛生及文化領域合作夥伴關係”。

聲明指出，兩位領導人歡迎雙方為履行全面戰略夥伴關係成立“韓國-加拿大氣候變化對話”機制。雙方還就韓國防衛事業廳和加拿大國防部簽署“關於軍工物資合作的諒解備忘錄”（MOU）、韓國產業技術評價管理院和加拿大國家研究委員會更新“關於產業技術創新合作的諒解備忘錄”表示歡迎，並商定增設經濟安全高級別對話機制。

聲明續指，考慮到經濟利害關係和安全的關聯性日益重要，雙方決定將進一步加強合作和協調，攜手應對經濟安全挑戰，其中包括深化圍繞韌性供應鏈開展的戰略合作。雙方一致認為，有必要在數月內簽署諒解備忘錄，爭取在兩國構建關鍵礦產供應鏈等支撐清潔能源轉型和能源安全的價值鏈。雙方還商定強化旨在開展科技創新的雙邊共同委員會機制 (ST&I)。