俄國家杜馬議員：公投四地或最早於9月30日加入俄羅斯

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據塔斯社9月24日援引俄羅斯國家杜馬一名議員的話說，正在舉行入俄公投的盧甘斯克、頓涅茨克、紮波羅熱、赫爾松四地加入俄羅斯的時間可能是9月30日。

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俄羅斯國家杜馬的一名議員向塔斯社表示：“考慮到公投的初步結果和俄羅斯準備承認這些結果，這些領土（頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱加入俄羅斯）可能最早於9月30日發生。”

這位匿名議員說，俄總統普京可能在9月30日參加它們加入俄羅斯的相關程序。這位議員表示：“我不知道他（普京）是否會（參加），但他很可能會這樣做。”

俄羅斯國家杜馬勞工、社會政策和退伍軍人事務委員會主席尼洛夫（Yaroslav Nilov）告訴塔斯社稱，國家杜馬的議員們沒有被告知任何此類事情。不過，尼洛夫說：“（俄羅斯）參議員們被告知要通過三次PCR測試才能參加9月30日的重要活動”。

烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱四個州的俄軍佔領區從9月23日至27日開始舉行入俄公投。七國集團當日發表聲明，作出強烈譴責，並表示永遠不會承認這場虛假的公投，以及俄羅斯對烏克蘭領土的吞併。

聲明強調，“我們呼籲所有國家明確譴責這些虛假的公民投票，認為這是俄羅斯掩蓋其違反國際法的企圖。我們隨時準備對俄羅斯以及在俄羅斯境內外為俄羅斯改變烏克蘭領土地位的非法企圖提供政治或經濟支持的個人和實體實施進一步經濟制裁。”

烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）周六宣布，烏克蘭就俄羅斯在盧甘斯克州、頓涅茨克州、赫爾松州和紮波羅熱州被佔領地區舉行的虛假公投“要求召開聯合國安理會緊急會議”。尼科連科強調：“俄羅斯必須對其違反《聯合國憲章》，進一步試圖改變烏克蘭的國際公認邊界的行為負責。”