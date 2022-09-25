俄外長拉夫羅夫：美國在台灣問題上玩火，支持印度和巴西候選入常

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫9月24日在聯合國大會一般性辯論上自辯稱，面對西方國家的“無能”以及烏克蘭政府在東部地區“對自己人民的戰爭”，俄羅斯“別無選擇”，只能發起所謂的“特別軍事行動”。他還指責美國在台灣問題周圍“玩火”。他亦表示，俄羅斯把印度和巴西看作聯合國安理會常任理事國的合格候選國，而非洲也應獲得相應代表。

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拉夫羅夫在講話中指責西方國家對本周末在頓巴斯和其他俄控地區舉行的入俄公投“歇斯底里”。他宣稱，生活在那裡的人們實際上只是在遵循基輔的命令，去年，澤連斯基建議每一個對俄羅斯有感情的人“去俄羅斯”。拉夫羅夫稱：“這就是上述地區的居民現在正在做的事情，他們帶走了他們的祖先居住了幾個世紀的土地”。

烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱四個州的俄軍佔領區從23日起開始舉行入俄公投。七國集團當日發表聲明，作出強烈譴責，並表示永遠不會承認這場虛假的公投以及俄羅斯對烏克蘭領土的吞併。

拉夫羅夫還稱，圍繞這場戰爭的危機正在加劇，國際局勢正在迅速惡化，“但西方非但沒有進行坦誠的對話和尋求妥協”，反而“破壞了人們對國際機構的信任”，這種負面趨勢在聯合國內部得到集中體現。

拉夫羅夫揚言，西方以集團對抗的精神到處強加“分界線”，告訴各國“要麼和我們一起，要麼反對我們”。他反而指控，這意味着沒有了“誠實的對話”，取而代之的是“虛假信息、粗暴的表演和挑釁”。他說，“2月24日發起的行動是為了保護生活在烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克地區的俄羅斯人和其他居民，並消除對俄羅斯安全的威脅”。

拉夫羅夫宣稱：“我相信，任何主權、自尊的國家都會和我們做同樣的事，因為他們明白自己對本國人民負有責任。”此外，他在講話中並讚揚了聯合國秘書長動員各方努力應對全球糧食和能源危機。

不過，不顧俄方在入侵烏克蘭後限制烏方糧食出口和將對歐能源供應武器化的事實，拉夫羅夫稱：“華盛頓和布魯塞爾通過對俄羅斯發動經濟戰爭，加劇了危機局勢。其結果是世界糧食、化肥、石油和天然氣的價格上漲。”

拉夫羅夫還一度宣傳說，“恐俄症已經達到了前所未有的程度，西方國家毫不掩飾他們在軍事上擊敗俄羅斯的野心”，並試圖“摧毀和分裂俄羅斯，他們想要做的是從全球地圖上抹去一個已經變得過於獨立的地緣政治實體”。

此外，拉夫羅夫在發言中針對美國就台灣問題的立場以及西方國家因烏克蘭戰爭對莫斯科的制裁發言。拉夫羅夫說：“他們在台灣（問題）周圍玩火。除此之外，他們還承諾向台灣提供軍事支持”。

值得一提的是，拉夫羅夫在講話中提到：“我們不能不對一些國家破壞（聯合國）安理會權力的努力表示關切。毫無疑問，安理會和整個聯合國應根據當今的現實情況進行調整。我們可以看到完全通過非洲、亞洲和拉丁美洲國家更廣泛的代表性來實現聯合國活動的民主化的前景。”

拉夫羅夫堅稱，“我們特別指出印度和巴西是關鍵的國際參與者，是安理會常任理事國的合格候選國，同時也應有提高非洲地位的法定平行行動。”

拉夫羅夫引用第二任聯合國秘書長哈馬舍爾德(Dag Hammarskjold）的名言來結束他的講話：“創建聯合國不是為了把人類帶入天堂，而是為了把人類從地獄中拯救出來。這些話比以往任何時候都更有現實意義，提醒我們所有人要意識到自己的個人和集體責任，為我們子孫後代的和平與和諧發展創造條件，每個人都需要為此展現出政治意願。”

據了解，拉夫羅夫以和緩的語氣結束了他的講話，並指相信只有通過回歸“聯合國外交的根源”，基於“國家主權平等”這一《憲章》關鍵原則，才能確保世界秩序的可持續性。