朔爾茨拒對烏提供坦克 澤連斯基呼籲德政府別拿“他國”為借口自辯

德國/俄羅斯/烏克蘭

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)本周在接受《紐約時報》採訪時表示，德國將繼續支持烏克蘭，但亦指德方將不會向烏克蘭提供基輔方面呼籲的德制坦克。他解釋說：“我們正在合作，我們正在與我們的盟友一起做，我們從來沒有單獨做一件事”。同樣在本周，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在接受德國《圖片報》專訪時呼籲，德國政府不要以美國或其他國家的行為來為拒絕提供坦克的行為辯護。

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朔爾茨在被《紐約時報》記者問及，為什麼德國不會向烏克蘭提供主戰坦克時直奔主題。他回答說，這是一場“非常危險的戰爭”。烏軍最近在對抗2月入侵該國的俄軍方面取得了進展，並一直在要求西方國家提供武器增援。但德國拒絕帶頭提供這種援助。

朔爾茨在接受《紐約時報》時長一小時的採訪時說：“我們正在支持烏克蘭，我們正在以一種不會升級到俄羅斯和北約之間戰爭的方式來做這件事，因為這將是一場大災難。”

到目前為止，戰爭已經進行了七個月，德方已經承諾向烏克蘭提供價值超過7億歐元的軍事援助，包括現代化的防空系統。德國還提供了多種火箭炮裝置、先進的火炮和幾十門高射炮，這有助於烏克蘭最近在戰場上取得的進展。但朔爾茨仍然拒絕向烏克蘭提供烏方官員一再要求的豹式主戰坦克或黃鼠狼步兵戰車。

隨着烏軍在烏克蘭南部從防禦態勢轉向進攻態勢，其需要坦克來突破防線，並在冬季之前奪回更多領土，正如烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）所說：“解放人民，將他們從種族滅絕中拯救出來”。

就柏林方面的態度，庫列巴日前在推特上寫道，“沒有一個關於為什麼不能提供這些武器的合理論據，只有抽象的恐懼和借口”。他問道：“柏林在害怕什麼，而基輔卻不害怕？”

在接受《紐約時報》採訪時被問及這個問題，朔爾茨表現得很不高興。朔爾茨說：“領導力並不意味着你做別人要求你做的事”。他補充說：“領導力是指作出正確的決定，並且要非常強大。而這就是我正在做的事情。”

朔爾茨說：“我們正在合作，我們正在與我們的盟友一起做，我們從不單獨做某件事，而這是我們對一場非常危險的戰爭的反應方式”。他說：“永遠不要只靠自己做一件事，這絕對是明智的”。在採訪中，朔爾茨還否認了任何關於美國可能事實上歡迎德國加強並帶頭對烏提供坦克的建議。

同樣在本周，澤連斯基在接受《圖片報》專訪時直接求助於德國，要求得到來自德方更多的軍事支持，特別是：德國的主戰坦克。澤連斯基說：“對我們來說，主戰坦克意味着我們可以拯救更多的生命。”

澤連斯基指出，烏方對德國提供的軍事和財政支持表示感謝，但需要更多的支持來贏得戰爭。他強調：“裝甲技術是一個生存問題，是我們士兵的生存問題。”

澤連斯基還呼籲德國政府不要以美國或其他國家的行為來為拒絕提供坦克的行為辯護。他向德國政府喊話：“你們是獨立於其他國家的”。他補充說：“德國是歐洲最強大的經濟體，所以德國也可以樹立一個好榜樣。”

澤連斯基還透露，他與朔爾茨的電話交談偶爾會很大聲。澤連斯基說：“我是一個非常直接的人。這不僅是因為我的性格。它也節省了解決問題的時間”。

澤連斯基提到：“在（與朔爾茨的）通話中，我經常非常直接，因為我不理解某些步驟；有的情況下，牆壁都在搖晃。”