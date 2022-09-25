美國安顧問警告：若在烏克蘭使用核武器將給俄羅斯帶來災難性後果

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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）9月25日在受訪時警告說，如果俄羅斯在烏克蘭使用核武器，將對俄方產生“災難性後果”，並將得到美方決定性的回應。他還指出，如果克林姆林宮完成其對烏克蘭領土（頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松以及紮波羅熱）進行的虛假入俄公投，美國及其盟友將對俄羅斯實施進一步的制裁。

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遭俄軍佔領的烏克蘭東部及東南部頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱四個州從9月23日至27日開始舉行入俄公投。七國集團當日發表聲明，作出強烈譴責，並表示永遠不會承認這場虛假的公投，以及俄羅斯對烏克蘭領土的吞併。

沙利文周日在接受美國全國廣播公司（NBC）《與媒體見面》節目專訪時，被主播托德(Chuck Todd) 問道：“我們看到了俄羅斯組織的這些虛假的公投，試圖從烏克蘭吞併領土。我們已經看到了普京頒布法令徵兵平民，以動員額外的30萬軍隊。那麼，基於這兩個事態發展，美國當下對普京為何採取這些行動的評估是什麼，這是否是他在這場戰爭中失敗的標誌？”

沙利文回答說：“在提前三天通知的情況下舉行虛假的全民公投，並爭先恐後地徵召數十萬人，這些人需要接受訓練和組織，這不是力量的象徵。這不是一個自信的標誌。恰恰相反，這是一個跡象，表明他（普京）在烏克蘭掙紮得很厲害，俄羅斯軍隊掙紮得很厲害，他沒有很多選擇了，因為他真的不希望不得不全面動員。他知道，一旦他下令全面動員，（俄羅斯）這個國家就會出現一些動蕩，我們現在就看到了這方面的圖像和場景。因此，俄軍陷入困境，烏軍在戰場上取得了進展，在俄羅斯人繼續試圖推進的地區阻止他們取得進展。但這並不意味着危險已經結束。”

沙利文說：“危險是非常真實的，而且仍然與我們同在，因為正如你們剛才從拜登總統那裡聽到的那樣，普京仍然打算消滅烏克蘭人民，他不相信烏克蘭應該有存在的權利。所以他將繼續採取行動，而我們必須繼續提供武器、彈藥、情報和我們能提供給烏克蘭人的所有支持，因為烏克蘭人在捍衛他們的土地、自由和民主。”

托德說：“德國總理朔爾茨（Olaf Sholz）本周早些時候告訴我，虛假公投將會有嚴重後果。他說，顯然沒有人會承認俄方對這些領土的控制，諸如此類。但朔爾茨所指的後果是什麼？有什麼他沒有提到的，會因為俄羅斯進行這些虛假的公投其將受到的影響嗎？”

沙利文說：“七國集團——包括美國和德國在內的世界先進民主國家集團的領導人實際上於周五在這些正在進行的虛假選舉的投票，所謂的投票開始後，發表了一份聲明。在那份聲明中，他們重申會有後果，並明確指出，這將包括額外的強化制裁，包括對俄羅斯以外的支持俄羅斯戰爭機器或支持這些虛假公投或支持俄羅斯吞併努力的實體和公司的制裁。因此，你將在未來幾天看到這一點。如果俄羅斯跟進此事，美國將在未來幾天有進一步的宣布。當然，這只會使我們加倍努力，向烏克蘭提供其在這場衝突中獲勝所需的裝備和武器。”

托德問道：“我想問題是，為什麼要這樣，為什麼要在這裡搞戰略模糊？為什麼不畫出一條公開的界限？如果他（普京）公開威脅使用核武器，為什麼不發出一個公開的信息，我相信歐洲和烏克蘭的人民會喜歡聽，指出：你越過這條線，當心點，麻煩就要來了，普京先生？”

沙利文表示：“讓我直說吧。如果俄羅斯越過這條線，將給俄羅斯帶來災難性的後果。美國將作出決定性的回應。現在，在私下渠道中，我們已經更詳細地說明了這將意味着什麼，但我們希望能夠有可信度，直接與俄羅斯的高級領導人交談，並為他們說明後果將是什麼，而不是公開地進行修辭上的針鋒相對。但我們將毫不猶豫地公開說，對俄羅斯來說將有災難性的後果。”沙利文指出，如若俄方使用核武器，美國和盟友將作出果斷的反應。

就其口中“災難性的”定義，沙利文表示：“俄羅斯非常了解美國對在烏克蘭使用核武器會作出什麼反應，因為我們已經為他們闡明了這一點，我今天就不說這個了。但就威懾問題而言，你知道，俄羅斯將作出它的決定，但它將這樣做，充分理解美國將作出決定性的回應。從我們的角度來看，我們將繼續與他們保持尖銳和明確的態度，以便從我們的角度來看，不會對事情的立場產生誤解。”

另就德國總理朔爾茨日前在受訪時提到，他認為普京需要為在烏克蘭發生的暴行負責，但他還不準備說普京已經失去了合法性，托德提問說：“所有的戰爭在某些時候都必須以外交方式結束。同時，他（普京）顯然被許多人看作是一個戰爭罪犯。你如何以外交方式結束與一個戰爭罪犯的戰爭，而且我猜許多人認為他已經失去了合法性，儘管在這場戰爭結束之前你不能這樣說？”

沙利文說：“正如你所看到的，拜登總統對普京和他在烏克蘭犯下的戰爭罪行、在烏克蘭犯下的暴行中的同謀沒有吝嗇他的言辭。一個人選擇了這場戰爭。一個人在指揮這場戰爭。一個人要對這場戰爭負責。這個人就是普京。現在，在同一時間，不僅僅是德國總理表示外交手段必須保持在桌面上。”

沙利文補充說：“烏克蘭總統澤連斯基以前說過，最終，這場戰爭必須通過外交途徑結束。但我們同樣清楚，你從德國總理那裡聽到了這一點，必須要有正義。必須要有問責制。我們需要與烏克蘭人和國際社會合作，對已經發生的戰爭罪行和暴行進行問責。在我們做到這一點之前，我們不會休息。對於像俄羅斯這樣的國家，這不是易如反掌，但這不是我們將迴避的事情。”