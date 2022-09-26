布林肯：華盛頓私下公開都警告莫斯科停止核威脅

美國/俄羅斯/烏克蘭危機/核威脅

面對俄羅斯總統普京上周再次暗示核威脅，美國國務卿布林肯說美國通過私人和公開渠道呼籲俄羅斯停止在烏克蘭戰爭中談論核威脅，華盛頓也警告說，使用這種武器將產生 "災難性 "的後果。

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法新社報道，美國外交部長安東尼-布林肯(Antony Blinken)在周日播出的CBS新聞採訪中說："無論是公開還是私下，我們都已經非常清楚地告訴俄羅斯人，停止談論核武器。”

據布林肯說： "非常重要的是，莫斯科聽到了我們的聲音，知道後果將是可怕的。"他說，美國一直非常清楚這一點，"任何使用核武器的行為都會對使用核武器的國家產生災難性的影響，當然，也會對其他許多國家產生影響。”

此前，白宮國家安全顧問沙利文曾警告說，如果莫斯科使用核武器，將產生 "災難性 "後果。沙利文也說，美國有能力直接在高層（與俄羅斯人）對話，清楚地告訴他們美國的信息是什麼，並聽取他們的意見。" 他說，這種情況在過去幾個月里經常發生，甚至在過去幾天里也發生過" ，但為了 "保護他們"，沙利文不願具體說明所用通信渠道的確切性質。

之所以核威脅議題再次被美國高層提及，是因為俄羅斯總統普京在上周三的一次電視講話中，說他準備使用其武庫中的 "所有手段 "來對付西方，他指責西方想 "摧毀 "俄羅斯，他強調說“這不是虛張聲勢”。 他的這番言論被認為是暗指不排除使用原子彈。

而華盛頓已經以越來越嚴厲的語言對莫斯科可能使用核武器發出了幾次警告。9月16日，在俄羅斯總統含蓄地發出這一威脅之前，喬-拜登曾說了三遍："不要這樣做“。否則俄羅斯將以二戰以來從未見過的方式改變戰爭的面貌。拜登警告說，美國將做出“相應的”反應，但沒有詳細說明。

華盛頓早些時候曾表示"認真 "對待這一威脅，並承諾作出 "嚴厲 "回應。

俄羅斯軍事理論

俄羅斯和美國是世界上最大的核國家。

俄羅斯的軍事理論允許在戰場上使用戰術核武器來迫使敵人撤退。但俄羅斯的軍事理論也規定，如果莫斯科認為是自己的領土受到攻擊，就有可能訴諸核打擊，法新社指出，烏克蘭地區自上周五以來一直在進行是否納入俄羅斯的“公投”，或許很快就會出現這種情況。

烏克蘭總統澤倫斯基則在哥倫比亞廣播公司說，他非常認真地對待俄羅斯總統的威脅，依據是他指責莫斯科在歐洲最大的紮波羅熱核電站附近進行的打擊。

烏克蘭總統說普京"他想嚇唬整個世界，"而"這些是他核訛詐的第一步”，不是在虛張聲勢。

核武器在歷史上被使用過兩次，1945年，美國摧毀了日本的廣島和長崎兩座城市，造成20多萬人死亡。幾天後，日本帝國投降了，結束了第二次世界大戰。