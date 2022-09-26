普京授予斯諾登俄國公民身份 俄律師：斯諾登未在俄軍服役因此不會被動員

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據塔斯社報導，俄羅斯總統普京9月26日頒布總統令，授予美國國家安全局前外包僱員愛德華·斯諾登（Edward Snowden）俄羅斯公民身份。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科表示，普京不打算與已經獲得俄羅斯公民身份的斯諾登會面。

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普京簽署的相關總統令已被公布在俄羅斯國家法律門戶網站上。斯諾登是法令中列出的被授予俄羅斯公民身份的75名外國公民之一。在法令中稱：“根據俄羅斯聯邦憲法第89 條‘a’款，我決定：接受以下人士俄羅斯聯邦公民身份：愛德華•約瑟夫•斯諾登，1983年6月21日出生於美國”。

佩斯科夫當天在被問及普京是否有與斯諾登會面的計畫時回答說：“不，沒有這樣的計畫。”此外，斯諾登在俄羅斯的律師庫切列納（Anatoly Kucherena）向俄羅斯衛星通訊社表示，斯諾登的妻子也將申請俄羅斯國籍。該律師表示，斯諾登的女兒在俄羅斯出生，因此也有俄羅斯國籍。報導提及，佩斯科夫指出，斯諾登此前向俄方提交了國籍申請。

庫切列納還對俄羅斯衛星通訊社稱，獲得俄羅斯公民身份的斯諾登以前沒有在俄軍中服役，因此他不屬於被要求部分動員的人員。報導指，庫切列納分析說：“他沒有在俄軍中服役，因此，根據我們的現行立法，他不屬於現在被徵召的公民類別。眾所周知，現在正在徵召的是曾在軍中服役並具備相關專業的預備役人員。然後，他就要按照俄羅斯的法律規定，依法行事。”

華盛頓方面，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一向媒體表示，美國國務院不知道斯諾登的美國公民身份有任何變化，並補充說華盛頓對這位美國國家安全局前外包僱員的立場沒有改變。

普萊斯在周一的新聞發布會上說：“斯諾登先生應該返回美國，在那裡他應該像任何其他美國公民一樣面對司法”。普萊斯還提及，在獲得俄羅斯公民權後，“顯然現在他很可能被徵召參加俄羅斯在烏克蘭的戰爭”。

美國白宮將對斯諾登公民身份的評論轉給了司法部，理由是尚未完成的刑事指控。斯諾登在俄羅斯一直保持低調，偶爾會在社交媒體上批評俄羅斯政府的政策，他在2019年表示，如果保證公平審判，他願意返回美國。斯諾登本人尚未對被授予俄羅斯公民身份一事發表評論。