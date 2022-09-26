澤連斯基：公投是非常危險的信息，普京不打算結束這場戰爭

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》節目的專訪中表示，俄羅斯在烏克蘭被佔領地區進行的公投宣布結果，“將使我們在任何情況下都不可能繼續與俄聯邦總統進行任何外交談判”，俄總統普京“非常清楚這一點”。

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節目主持人布倫南（Margaret Brennan）向澤連斯基提問說：“我想馬上問您有關在烏克蘭東部發生的這些公投。美國說它們是一個‘虛假’（公投），旨在奪走你們大約15%的領土。如果生活在這些地區的烏克蘭人在被問及是否想成為俄羅斯的一部分時回答‘不’，在他們身上將會發生什麼？”

澤連斯基說：“非常感謝你的問題。感謝今天有機會與你和美國人民交談。非常感謝白宮和拜登總統的非常堅定的立場。公投可能導致非常悲慘的時刻。你的問題一開始就有一個答案，是正確的。那些不來參加公投的人，你知道，俄羅斯人可以關掉他們的電，不會給他們一個過正常人生活的機會。俄羅斯強迫人們，把他們扔進監獄。他們強迫他們來參加這些偽公投。還有，俄羅斯還宣布動員。他們強迫人們去戰鬥，來自臨時被佔領土的人們（也被徵召去戰鬥）。很多人將被迫這樣做。”

澤連斯基說：“然而，這是一個非常低的比例：甚至在那些被迫出現在這個虛假的公投中的人中，我們看到社會上沒有人支持這個公投。然而，我看到了其他的威脅，當他們完成，如果他們成功地進行這些公投。選票已經（提前）準備好了。”

澤連斯基說：“俄羅斯政府可以正式宣布公投已經完成，並將宣布結果。這將使我們在任何情況下都不可能繼續與俄聯邦總統進行任何外交談判，而且他非常清楚這一點。我已經公開談到了這一點。我認為這是普京總統發出的一個非常危險的信號，告訴我們——普京不打算結束這場戰爭。這就是正在發生的事情。”

布倫南問道：“拜登政府的整個政策都是圍繞着避免與俄羅斯的直接衝突而制定的。一旦發生這種吞併，它是否會改變這種動態？”

澤連斯基問：“動態將在哪裡發生變化，你具體指什麼，什麼樣的動態？來自美國支持的動態？”

布倫南解釋說：“俄羅斯是否以此為借口，說其正在受到攻擊，因為西方正在向烏克蘭提供武器，如果俄羅斯正在奪取烏克蘭東部以吞併它？”

澤連斯基說：“是的，正是如此。這是正確的。他（普京）知道。他感覺到了，他的軍事領導層也向他報告。普京知道他正在輸掉這場戰爭。在戰場上，烏克蘭已經奪取了主動權。他無法向他的社會解釋為什麼，他正在尋找這些問題的答案。他的社會不明白，這是世界上什麼樣的第二強軍隊，沒有能力贏得和擊敗烏克蘭。”

澤連斯基說：“此前，普京總統說他們將在三天內贏得烏克蘭，但現在已經第七個月了。今天，自從俄羅斯試圖佔領烏克蘭，但他們沒能佔領，已經七個月了。而現在他（普京）必須證明自己。他必須採取措施來證明自己。他說：‘看，讓我們來看看。我並不害怕烏克蘭。這是一次特別行動，但現在是在俄羅斯。這是我們的領土。看，我們進行了公投。現在，是西方在攻擊俄羅斯。現在，西方人攻擊我們的領土。我們已經讓（公投當地）社會加入了俄羅斯，這個社會想和俄羅斯在一起’。”

澤連斯基說：“而且你看，他（普京）已經完成了他已經宣布了動員。它過去是隱藏的。現在，你看到動員已經公開宣布了。幾個月來，他們一直在秘密地進行動員。但是現在，俄羅斯承認，他們的軍隊已經沒有能力與烏克蘭作戰了。他們的高層軍官已經在烏克蘭的我們的戰場上被殺。他們沒有想到從我們這裡遭到的抵抗。”

布倫南問道：“普京繼續炫示使用核武器的威脅。您把這稱為核訛詐。您認為他現在是在虛張聲勢嗎？”

澤連斯基說：“聽着，也許之前它是虛張聲勢。現在，它可能是一個現實。讓我們看看，什麼是核武器或核訛詐的當代用途？他瞄準並佔領了我們的（紮波羅熱）核電站和安赫德（Energodar）市。這個核電站有六座核反應堆 。而除此之外，幾天前，除了這個核電站，他繼續進行與我們向歐洲出口電力有關的訛詐。我已經提到過在安赫德市，我們有六個——相當於六個切爾諾貝利核電站的規模。”

澤連斯基說：“幾天前，他們開始向另一個核電站開炮。它叫皮夫登尼(Pivdennyi)，即南烏克蘭核電站。導彈擊中了離核電站300米的地方。該核電站失去了所有的門窗，等等。所以，他想嚇唬整個世界。這些是他核訛詐的第一步。我不認為他在虛張聲勢。我認為世界正在對其進行威懾，遏制這種威脅。我們需要繼續對他（普京）施加壓力，不允許他繼續下去。”

布倫南在採訪中還問道：“美國公布了有關俄羅斯將烏克蘭人送入‘過濾中心’的情報，估計有數十萬烏克蘭兒童被帶往俄羅斯。強行將孩子與家人分離是否構成種族滅絕？”

澤連斯基說：“這些都是對烏克蘭人口進行種族滅絕的可怕因素。我所提到的酷刑。不幸的是，我們還沒有收復自2月24日以來被俄羅斯佔領的全部烏克蘭領土。因此，許多這些酷刑和其他事件仍在我們面前。而且我們說的是大城市。現在，在小城鎮，我們發現有成百上千人的墳墓。你能想象，當我們來解除對一個在俄羅斯佔領前有30萬或50萬人口的城市的佔領嗎？我甚至無法想象那裡會發生什麼。”

澤連斯基說：“我們掌握關於過濾營、隔離營的所有信息，人們正被用各種手段折磨着。他們施加壓力，用電流等方式折磨。除此以外，還有驅逐出境，我不能說確切的數字。我不想撒謊，我想讓你知道所有的真相。我不能說，也不能確認數十萬兒童被驅逐出境，因為家庭被分開了。部分情況下，一些人被迫留在被佔領土上。一些家庭被分離，兒童被迫離開進入俄羅斯。我們不能確認有多少兒童能夠留在被佔領土上或被迫去俄羅斯。但絕對是真的，有成千上萬的這些兒童，我們已經證實了這一點。”

布倫南問道：“進攻性行動比防禦性行動更昂貴。白宮正要求國會再提供120億美元給烏克蘭。你們需要這些錢做什麼？現在什麼是必不可少的？”

澤連斯基說：“我不知道我們是否談論，如果你談論將專門給予烏克蘭的（120億美元）全部金額。我不確定。上帝保佑你，如果你說的是正確的。我還沒有收到來自這個新發展的細節。我可以肯定地告訴你，現在對我們來說最關鍵的是什麼。這應該是一次攻勢，將導致烏克蘭領土的去佔領化。解除佔領對我們非常重要，可以儘可能快地拯救我們的平民。你看到在佔領的七個月內發生了什麼嗎？”

澤連斯基說：“數以千計的人被殺害、被強姦、被折磨。這就是為什麼我們需要這種幫助來解除對我們領土的佔領，以確保更多的人生存。我不認為這是世界上拯救成千上萬生命的最高代價。我非常感謝美國國會的人民，感謝拜登總統，你們在這個問題上工作。而且我也希望看到這個問題得到支持。”

澤連斯基說：“所以從今天起，第一，我們非常感謝‘海瑪斯’和其他多管火箭炮，它們使我們有能力進行攻堅。我們的軍隊抓住了主動權，削減了俄羅斯的技術能力。第二，火炮。炮兵幫助我們拯救我們的戰士的生命，我們的戰士，他們需要一個機會，從美國以及歐洲獲得坦克的供應。”

澤連斯基說：“如果美國將能夠顯示其領導力，並將能夠獲得坦克，然後德國和其他歐洲國家將跟隨。我認為，如果我們從美國獲得坦克，歐洲盟友也會幫助我們用坦克收復烏克蘭城市。而不要聽信俄羅斯的錯誤敘述，說為了射擊或瞄準俄羅斯而將坦克送給烏克蘭，這不是真的。即使我們想這樣做，我們的任務是保護我們自己的領土。我們不需要一個外國，我們不需要外國的領土。我們要保護我們的土地，拯救我們的人民。這就是為什麼（向我們提供）坦克作為整個世界的榜樣非常重要。”

澤連斯基說：“第三點：防空系統。我們絕對需要美國表現出領導力，給烏克蘭提供防空系統。我想感謝拜登總統已經作出的積極決定。而對美國國會，我們收到了（挪威）‘國家先進地對空導彈系統’（NASAMS）。這是防空系統。但相信我，這甚至還不足以覆蓋民用基礎設施、學校、醫院、大學、烏克蘭人的家。我們為什麼需要這些？我們需要安全，以吸引我們的烏克蘭人回到家裡來。如果它是安全的，他們就會來，在這裡定居，工作，並會交稅，然後我們的預算就不會有50億美元的赤字了。”

澤連斯基說：“因此，這對各方來說都將是一個積極因素。因為到今天為止，美國每個月給我們15億美元，以支持我們的預算來打這場戰爭。然而，如果我們的人民會回來，而且他們確實非常想回來，他們有很多動力，他們會在這裡工作。然後美國將不必繼續，給我們這種支持。我很抱歉，我使用這種關於戰爭的語言，但這將是一個雙贏的局面。對美國來說，這將是巨大的節約，但對我們來說，這將是一個確保我們的領土並使我們的人口安全的機會。”

布倫南問道：“我們正在進入那些寒冷的冬季，以及可能發生的全球經濟危機。您相信西方會提供你們需要的財政支持嗎？”

澤連斯基說：“我們都需要活過這個冬天。這是最複雜的冬天。我相信，如果我們談論烏克蘭，你會看到正在發生什麼。他們封鎖了港口，阻止我們的糧食運往非洲、亞洲和歐洲的一些國家，在那裡製造混亂，政治混亂和饑荒。他們想造成饑荒。這就是為什麼——因此，一些國家的不穩定。俄羅斯製造的第二個危機是能源。他們在全面入侵之前就已經製造了這個危機。世界沒有權利聽信俄羅斯的虛假敘述。他們說，由於戰爭和制裁，能源價格正在上升。這是不真實的。請記住，在全面入侵之前，俄羅斯已經做到了這一點。俄羅斯曾經，已經這麼做了，能源價格已經被擡高了。”

澤連斯基說：“第二個風險，現在他們明白，烏克蘭有能力，因為烏克蘭已經連接到歐洲電網——幫助歐洲，波蘭，羅馬尼亞，我們的鄰國，摩爾多瓦，我們已經開始與德國談判，每個人都看到，我們有一個過剩的電力。因為我們有一個發達的核電系統。我們有15個核電站，15座核反應堆，他們理解我們將向歐洲出口我們的電力。”

澤連斯基說：“這意味着歐洲將有大量的電力，足夠的電力，但價格也將不同。因此，它不會傷害歐洲人，歐洲人將感到滿意，歐洲的領導人知道這一點。然後他們決定攻擊我們的核電站。現在，它已經被切斷了，15個機組中的6個機組不工作，但我們國家有足夠的電力。所以我們看到，我們1/3的產能現在可以為歐洲工作。這就是俄羅斯正在做的事情。”

澤連斯基說：“是的，當然，冬天會非常困難。9月11日。他們是故意這樣做的，你知道這是一個多麼具有象徵意義的、悲慘的象徵。9月11日，特別是在這一天，他們襲擊了我們的電力基礎設施。他們讓150萬人沒有電，你明白嗎？所有的基礎設施都是相互聯繫的：水泵、水的控制系統。所以他們製造了這場危機。我們已經糾正了它。我們非常努力地工作，在這三個星期里，我們修復了一切。”

澤連斯基說：“然而，你看他們做了什麼。所以在寒冷的冬天，當然，他們會發射導彈，他們會瞄準我們的電網。這是一個挑戰，但我們並不害怕。我們會戰鬥，我們不會投降。非常重要的是，他們不會迫使其他國家，美國和歐洲遭受痛苦。現在我們受苦了。我們戰鬥，我們為民主和開放世界的未來付出生命。”

布倫南問道：“如果普京繼續執政，歐洲能有穩定嗎？”

澤連斯基說：“No”。

澤連斯基表示：“我沒有什麼要補充的。我的意見是不能。我們多年來一直觀察到這一點，我們沒有看到穩定。具體而言，我們看到了挑戰和風險——政治、經濟、糧食危機。顯然，新冠疫情帶來的影響對他們來說是不夠的。疫情奪去了這麼多生命，造成了經濟後果。這就是生活。不幸的是，它確實發生了。”

澤連斯基說：“然而，與此同時，我們看到俄羅斯人為地製造了其他類型的危機，他們非常公開地討論了對世界其他地區的威脅。他們開始用核武器威脅我們。世界將依賴於一個國家或一個人嗎？世界必須作出決定。我們已經作出了決定。我們不會依賴一個人，他不是我們國家的公民。”

布倫南提到：“總統先生，感謝您今天的時間。在我讓您離開之前，我確實想問一下，您在這場戰爭中一直保持着烏克蘭的團結。您是否看到有證據表明普京現在會在這個絕望的時刻來針對您？”

澤連斯基說：“我認為，俄羅斯的軍事和政治領導人的軍事戰略沒有改變：其對我國的佔領。當然，他們還想從內部破壞我們國家的穩定。你說我們是團結的，這句話非常正確。在我們從蘇聯獨立出來的31年裡，我們現在甚至比以前更加團結。所以他盡一切可能破壞我們國家的穩定，以確保我們更弱。為此，他想分裂我們，當然，我是目標之一，當然，這不用說。這不是因為我的個性，只是因為總統是國家的領導人。”