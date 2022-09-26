特拉斯：英國將繼續全力以赴支持烏克蘭，直到烏克蘭取得勝利

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英國首相特拉斯（Liz Truss）在美國有線電視新聞網（CNN）周日播出的專訪中表示，“我們將繼續全力以赴地支持烏克蘭，直到烏克蘭取得勝利”。就俄烏衝突，特拉斯還提出：“我們不能看到這種情況發生在世界其他地方”。

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特拉斯上周到訪美國紐約並在第77屆聯合國大會一般性辯論上發表了演講。她在講話中指出，隨着一場全面的侵略戰爭在歐洲展開，今年聯合國大會的背景是“新的地緣政治時代，這個時代要求那些相信聯合國原則的人挺身而出”。特拉斯在訪問期間還接受了CNN“國情咨文”節目主持人傑克·塔珀（Jake Tapper）就英國外交和內政系列問題的專訪。

塔珀在採訪中提到：“伊麗莎白女王生前的最後行為之一是邀請你成為首相。在她去世前兩天，你與她見面。當時是什麼樣子？”

特拉斯回答說：“我非常榮幸地被女王陛下要求組建政府。這是個很好的經驗。她給了我她的智慧，這是她多年來積累起來的智慧。我是她要求組建政府的第15位首相。擁有這種榮譽是巨大的。她作出了如此大的貢獻，不僅對英國這裡的國家生活，而且對全世界都有貢獻。因此，這是一個巨大的榮譽。”

塔珀問道：“你剛剛在聯合國與拜登總統進行了一對一的會晤。在離任前，英國首相約翰遜建議你，借用他的話‘與美國人保持密切關係’，但你之前將美英關係描述為：‘特殊但不排斥’。而你在與拜登總統的會晤中根本沒有提到這種特殊關係。你是否認為這種特殊關係已經不像過去那樣了？”

特拉斯說：“我認為，美國是英國的一個非常密切的合作夥伴，我確實認為我們的關係非常特殊。而且，在我們面臨來自俄羅斯的威脅、來自中國的日益咄咄逼人的時候，我們的關係越來越重要。我們都是熱愛自由的民主國家。我們擁有這樣一個強大的聯繫。我們還需要與我們在七國集團的其他盟友合作。我們也需要與像印度這樣的國家聯繫，因為我們正面臨著來自這些專制政權的更大威脅。所以，這非常重要。”

特拉斯補充說：“我與拜登總統進行了一次很好的會晤。我們談了很多很多問題。但這場會晤的核心，它的核心是我們對自由的信念，我們對民主的信念。而這正是我們需要繼續努力的地方，因為我們確實面臨著一個越來越不安全的世界。”

塔珀提到：“拜登政府中有人擔心，你不像以前的首相那樣對英美特殊關係抱有同樣的信念。很明顯，你知道是丘吉爾在1946年提出用‘特殊關係’這個詞來描述兩國關係”。

特拉斯說：“首先，我個人是美利堅合眾國的超級粉絲。而且這是一個我經常旅行的國家。這是一個我們共享如此多的價值觀和核心信仰的國家。我決心在未來幾年使這種特殊關係更加特殊，我們與我們在世界各地的朋友和盟友合作。在冷戰後的很長一段時間裡，自由世界在應對專制政權的挑戰方面做得不夠。”

特拉斯補充說：“我相信我們現在已經加強了努力。我認為我們對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，前所未有的制裁，軍事援助——我剛剛承諾，英國將向烏克蘭投入更多的軍事援助。當然，拜登政府已經向烏克蘭投入了大量資金。我真的感到，我們作為一個聯盟正在加緊努力，以應對普京製造的絕對駭人聽聞的、令人震驚的戰爭。”

塔珀問道：“讓我們談談這個問題，因為你在聯合國呼籲西方民主國家保持團結，反對俄羅斯對烏克蘭的入侵。因此，普京徵召額外的30萬名預備役軍人進入烏克蘭加入戰鬥。普京堅稱，當他談到可能使用核武器時，他不是在虛張聲勢。有些人認為他實際上是在準備和威脅與北約的戰爭。你和拜登總統是否討論過，如果普京將事態進一步升級，西方將如何以及應該如何應對？”

特拉斯說：“首先，普京之所以這樣做，是因為他沒有贏。他入侵烏克蘭犯了一個戰略錯誤。而且我認為他已經被烏克蘭人智勝了。我們已經看到烏克蘭人繼續反擊俄羅斯的攻勢。我認為他沒有預料到自由世界的反應力度。而我們不應該聽信他的劍拔弩張和虛假的威脅。相反，我們需要做的是繼續對俄羅斯進行制裁，並繼續支持烏克蘭人；因為，如果允許普京成功，這不僅會在歐洲發出一個可怕的信息，當然，對烏克蘭人民本身也是巨大的威脅，但它也會向世界各地的其他威權主義政權發出一個信息，即在某種程度上可以接受……”塔珀打岔說：“像中國？”

特拉斯說：“入侵......嗯，比如說。但入侵一個主權國家在某種程度上是可以接受的。因此，這就是為什麼我們要繼續保持堅定的態度，不聽從我們從普京那裡聽到的劍拔弩張的聲音，我們繼續全力以赴地支持烏克蘭人。這就是我所確定的英國將做的。我知道拜登總統從美國的角度來看是絕對承諾的。我們已經與我們的美國盟友，與七國集團緊密合作。我們將繼續這樣做，直到烏克蘭取得勝利。”

塔珀問道：“那麼，讓我們談談另一個威權主義國家，中國，因為拜登總統本月再次明確表示，如果中國入侵，美國將軍事保衛台灣。英國是否願意作出同樣的承諾？”

特拉斯說：“我們非常明確的是——我向拜登總統也很明確地表明，我們支持並與我們的七國集團盟友合作，首先，減少我們對中國的戰略依賴，同時確保我們與我們在世界各地的民主盟友站在一起。我們決心與我們的盟友合作，確保台灣能夠自衛。”

塔珀問道：“當你說站在一起時，我的意思是，這是否意味着你會像拜登總統所說的那樣，美國會在軍事上保衛台灣？如果中國入侵，英國會在軍事上保衛台灣嗎？”

特拉斯說：“我一直很明確的是，我們所有的盟友都需要確保台灣有能力保衛自己。而這是非常、非常重要的。而且我們需要吸取烏克蘭的教訓。事實是，自由世界沒有做足夠的工作來及早反擊俄羅斯的侵略。而普京有恃無恐地發動了這場駭人聽聞的戰爭。我們不能看到這種情況發生在世界其他地方。”

特拉斯說：“但英國確實與其盟友合作，無論是日本，那是（英國在）印太地區的另一個重要盟友；與美國、加拿大合作，以確保我們擁有一個共同的反應。當然，我與拜登總統討論過這個問題。我們將繼續與我們的盟友合作。”

塔珀還在採訪中提及，“上個月，當被問及法國總統馬克龍是英國的朋友還是敵人時，你回答說：‘尚無定論’。馬克龍幾天前告訴我，對他來說，結論是肯定的。馬克龍說：‘對我們來說，不存在任何質疑：脫歐，還是不脫歐，（法英兩國）我們都是盟友；毫無疑問，我們是朋友’。你和馬克龍總統本周剛剛會面。你的判斷是什麼，朋友還是敵人？”

特拉斯說：“我們在本周早些時候進行了一次非常良好的會晤。我們再次談到了我們與法國的共同價值觀，以及我們如何在各種領域進行非常、非常密切的合作，例如，解決非法移民問題，勇敢面對俄羅斯，支持烏克蘭人，以及在能源方面進行合作。與馬克龍總統的會晤非常愉快。我期待着在未來與他合作。”