經合發組織：明年世界經濟放緩將比先前預計的更嚴重

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經合發組織（OCDE）9月26日發布的一份題為“為戰爭付出代價”的報告表示，受俄烏戰爭的影響，明年，世界經濟受到的打擊，將比先前預計的更大。

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法新社報導，總部位於巴黎的經合發組織發布一份題為“為戰爭付出代價”（paying the price of war）的報告。

報告稱，新冠疫情仍持續對全球經濟產生影響，而隨着各國央行爭相為過熱的物價降溫，上升的利率也影響了經濟增長，“許多指標已轉向更差，全球經濟增長的前景黯淡。”

經合發組織表示，今年第二季度全球經濟增長停滯不前，許多經濟體的數據“現在都指向一個長期的低迷增長”。經合發組織對全球經濟2023年的增長預測，已從6月份估計的2.8%下調至2.2%。

20國集團（G20）中除了土耳其、印尼和英國外，幾乎所有國家的經濟前景都被下調。世界最大的經濟體美國，2023年經濟增長將放緩至0.5%。

中國經濟受到嚴格的疫情封鎖打擊，今年的增長預測被大幅下調至3.2%，2023年則為4.7%。

歐洲最大的經濟體德國明年預計將陷入衰退。在歐洲，德國經濟受到的打擊最嚴重，因為它極度依賴俄羅斯天然氣，而莫斯科為報復西方制裁，已大幅削減天然氣供應。

歐元區整體將呈現0.3%的微弱成長，較原先預測的1.6%大幅下調。經合發此前已下調2022年的全球增長預測，目前維持在3%不變。

為突顯俄羅斯入侵烏克蘭的影響，OCDE稱，現在預計2023年的全球產出，將比2021年12月戰爭前所預估的降低2.8兆美元。

為抑制通膨，各國央行紛紛提高利率，這是必要舉措，但也可能將經濟推向衰退。OECD稱，貨幣緊縮是“全球成長減緩的關鍵因素”。

OCDE警告，全球經濟預測“存在重大的不確定性”。2023年，更嚴重的燃料短缺可能使歐洲經濟進一步減少1.25個百分點，並使全球經濟成長減少0.5個百分點。