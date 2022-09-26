《耶路撒冷郵報》評選澤連斯基獲為：年度最具影響力的猶太人

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以色列報紙《耶路撒冷郵報》9月25日公布了由該報評選的2022年度全球最具影響力的50名猶太人名單，“烏克蘭的冠軍”、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）力壓以色列總理拉皮德（Yair Lapid）和法國總理博恩（Élisabeth Borne），被評為當今世界上最有影響力的猶太人。

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《耶路撒冷郵報》的文章指出：“發現自己被提升到偶像地位的政治領導人不多，但烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基今年成為其中之一。起初，他被視為一種好奇心，如果烏克蘭以外的人想到他的話——因為他在現實生活中出任烏克蘭總統之前曾在情景喜劇中扮演過這個角色。但是，俄羅斯在2月份對他的國家的入侵將他推到了聚光燈下，並以當今世界上很少有領導人接受過的方式考驗他。”

文章寫道：“澤連斯基以藝術家的敏銳眼光，開始專門穿着橄欖綠的T恤衫。他開始通過Zoom進行世界巡迴演講，告誡西方政府沒有充分幫助他擊退俄羅斯，並根據每個國家首都的歷史和關切定製演講內容。他的堅韌和勇氣已成為傳奇，並為他贏得了與溫斯頓·丘吉爾的比較。沒有什麼證據表明，當美國總統拜登提出將他從基輔撤離時，澤連斯基真的說了：‘我需要的是彈藥，而不是搭車’。但這似乎是他會說的話，而這足以讓這句話流傳走紅。”

文章指出：“這位陷入困境的領導人以20世紀80年代末鐵幕倒塌以來從未見過的方式改變了世界秩序，讓幾乎整個西方世界都統一陣線反對俄羅斯及其強大的總統普京。瑞典和芬蘭已申請成為北約成員；美國和歐盟對俄羅斯、其高級官員和產業實施了前所未有的制裁；美國的武器，直到現在還不打算出口到烏克蘭，已被送往基輔。這在很大程度上要歸功於澤連斯基，他通過對媒體和外交的巧妙利用，讓世界以幾十年來從未見過的方式採取行動。”

文章提及，美國總統拜登今年5月曾在《時代》雜誌上評價他說：“自由世界的各國在澤連斯基總統的榜樣激勵下，比近期記憶中的任何時候都更加團結、更加堅定、更有目的性”。拜登寫道，“在美國以及我們的盟友和夥伴的支持下，他在歷史上留下了自己的印記，並向世界證明，烏克蘭將長期存在，其人民將最終實現他們渴望已久的民主未來。”

就澤連斯基的猶太人身份，《耶路撒冷郵報》的文章稱：“澤連斯基的猶太人身份為大局帶來了一個有趣的副產品。他出生在猶太人的父母身邊，他祖父的父親和三個兄弟在猶太人大屠殺中被殺害。十幾歲時，他獲得了去以色列學習的獎學金，但他的父親強迫他拒絕了。據媒體報道，他後來與一名非猶太婦女結婚，他的孩子也接受了（東正教）洗禮。澤連斯基是猶太人的事實在他2019年的競選中沒有起到任何作用，作為總統候選人，他自己也輕描淡寫地說：‘我是猶太人的事實大約是我的特點中的第20個問題’。”

就澤連斯基作為猶太人的身份在俄烏戰爭中扮演的角色，文章分析指：“但是，在他的國家不僅受到攻擊，而且在俄羅斯宣傳者聲稱他們正在烏克蘭‘去納粹化’的時候，澤連斯基準備將這一特點展現出來。他和其他烏克蘭領導人和代表質問：如果他的國家由一位猶太人總統領導，怎麼可能是一個納粹國家。”

文章補充說：“澤連斯基在以色列議會的演講中，大力傾斜於二戰和猶太人大屠殺的主題。澤連斯基當時提及：他們稱其為‘猶太人問題的最終解決方案’。他說：‘你們記得這一點，我相信你們永遠不會忘記’。聽聽（在莫斯科）這些話是怎麼說的：‘最終解決方案’，但與我們有關，與‘烏克蘭問題’有關。"

文章提到，“澤連斯基是猶太人這件事在他自己和其他人要求以色列對俄羅斯採取更多行動並支持烏克蘭的壓力下出現了。他在以色列議會上說：‘你們絕對可以幫助我們保護......烏克蘭猶太人的生命’。他問以色列為什麼沒有給基輔送去武器或對俄羅斯實施制裁：‘這取決於你們，親愛的兄弟姐妹們......你們將不得不接受這個答案’。”

不過，文章同樣指出：“儘管澤連斯基對當今世界的影響非常大，但鑒於俄羅斯軍隊在敘利亞的存在以及猶太人在俄羅斯的脆弱處境，他的猶太背景並沒有動搖以色列採取其領導人認為太大風險的做法。”

文章稱：“然而，在他繼續領導烏克蘭與俄羅斯的鬥爭中，在這場動搖了世界能源和糧食市場、將歐洲從相對舒適的和平生活中喚醒的戰爭中，澤連斯基是當今世界上最有影響力的人之一，毫無疑問——不僅僅是世界上最有影響力的猶太人。”

此外，烏克蘭武裝部隊總司令瓦列里·紮盧日內（Valeriy Zaluzhny）近日也登上了美國《時代周刊》10月刊的雜誌封面。