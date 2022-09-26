馬克龍12月將赴美國事訪問 拜登上台後最高規格接待的首位外國首腦

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美國白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）9月26日通過聲明宣布，拜登總統夫婦將於12月1日接待法國總統馬克龍和夫人布里吉特對美國進行國事訪問，其中包括一場國宴安排。

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讓-皮埃爾表示：“這將是拜登-哈里斯政府接待的首次國事訪問。它將強調美國和法國這個我們最古老的盟友之間深厚和持久的關係，這種關係建立在我們共同的民主價值觀、經濟聯繫以及國防和安全合作之上。兩位領導人將討論我們在共同的全球挑戰和雙邊利益領域的持續緊密夥伴關係。”

據政客新聞網（Politico）報導，定於12月1日舉行的晚宴，將是拜登上任近兩年後首次主持的國事訪問。讓.皮埃爾在周一的簡報中說，推遲的部分原因是受到新冠疫情大流行的影響。她談到：“新冠疫情肯定推遲了總統傳統上在白宮舉辦的許多當面活動”。

當被問及為什麼馬克龍在其他美國盟友前面被選中獲得這一榮譽時，讓-皮埃爾說：“我們非常重視我們與法國的關係”。她說，兩國之間的聯繫是“建立在共同的民主價值觀、經濟聯繫以及國防和安全合作之上的。”

讓-皮埃爾提及，在過去的一年半里，拜登和馬克龍曾多次會晤，包括上周在紐約的聯合國大會期間，雙方並在一些問題上密切合作，例如俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

馬克龍也是美國前總統特朗普執政期間以來第一位出席國宴的外國領導人，他在2018年攜夫人來訪。

據法新社報導，法國總統府的一位消息人士說，這次訪問以國宴為高潮，將“強調深刻和持久的關係”，包括在“國防和安全領域的密切合作”。