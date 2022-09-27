哈薩克斯坦內政部長：不會遣返逃避動員令的俄國公民

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自阿斯塔納方面消息，哈薩克斯坦內務部長阿赫梅特詹諾夫（Marat Akhmetzhanov）9月27日表示，俄羅斯軍事委員會對該國公民發布的動員入伍徵召令，並不構成將為逃避動員令而進入哈薩克斯坦的俄羅斯公民遣送回國的法律依據。

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據哈通社報導，有記者在哈薩克斯坦國家新聞發布中心周二召開的新聞發布會上提問，“哈薩克斯坦是否會將逃避動員令的俄羅斯公民遣送回國？”對此，阿赫梅特詹諾夫表示，引渡措施僅應該針對已對其提起刑事訴訟的人。

阿赫梅特詹諾夫解釋說：“我們與俄羅斯方面在司法合作領域簽署過合作協議，其內容包括交換被審判人員和引渡罪犯等。其最基本的原則是，無論在我國，還是在俄國，這都僅適用於做出了某種犯罪行為並需要被依法進行懲罰的人。此外，如果對方要求我們協助抓捕被國際通緝的人員，在哈薩克斯坦境內也沒有其他障礙，我們將按照引渡程序查明並移交給俄羅斯聯邦。”

阿赫梅特詹諾夫指出，目前，哈俄雙方均在《明斯克公約》框架下，以及在經兩國議會批準的法律援助協議框架內，進行人員往來的工作。他說：“在這當中，沒有有關軍事動員的問題。我說的不是動員令，而是有關被登記的、被制裁的、被國際通緝的犯罪活動的問題。俄羅斯軍事委員會的搜尋，並不能構成將某人遣返回俄羅斯的法律依據。”

據英國《金融時報》報導，哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kemel Tokayev）周二告訴媒體稱，保持該國大門對俄羅斯公民開放是一個人道主義問題。托卡耶夫提到：“最近幾天，許多人從俄羅斯趕來，他們中的大多數人被迫離開，因為他們沒有其他出路。我們必須向他們表示關懷，並確保他們的安全。這是一個政治和人道主義問題。”托卡耶夫補充說，他將與莫斯科方面討論這個問題。

據了解，哈薩克斯坦與俄羅斯有着超過7500公里的共同邊界，歷來是俄羅斯在更廣泛的前蘇聯地區最可靠的經濟和政治夥伴之一，該國近來卻越來越多地表現出對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的異議。哈薩克斯坦外交部周一表示，不會承認俄羅斯可能吞併烏克蘭南部和東部的被佔領地區。

據哈薩克斯坦內政部介紹，自俄總統普京9月21日發布“部分動員令”以來，約有9.8萬名俄羅斯人已進入哈薩克斯坦。俄羅斯人不需要獲得簽證就可以進入該國，甚至不需要攜帶他們的護照。社交媒體上分享的視頻顯示，成百上千的俄羅斯人在哈薩克城市的登記處外排隊，申請允許他們開設當地銀行賬戶的身份號碼。

哈薩克斯坦內政部表示，但許多人也將哈薩克斯坦作為前往其他目的地的中轉路線，在過去六天中，有超過6.4萬名俄羅斯人離開該國。從俄羅斯進入格魯吉亞的道路上也擠滿了汽車。檢查站已經被步行或騎自行車的人淹沒了。