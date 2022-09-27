岸田文雄會見澳印等國及歐盟領導人 稱繼承安倍遺志

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日本首相岸田文雄9月27日連續第二天與前來參加當天舉行的安倍國葬的外國領導人及代表舉行了會談。岸田文雄在東京元赤坂的迎賓館分別會見了歐洲理事會主席米歇爾、新加坡總理李顯龍、澳大利亞總理阿爾巴尼斯、印度總理莫迪及法國前總統薩科齊等來訪賓客。

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據共同社報導，岸田文雄有意通過宣傳自己是生前在國際政壇上頗具影響力的前首相安倍晉三的接班人，提高自身在國際和國內的政治地位。因安倍國葬問題和“世界和平統一家庭聯合會”的應對，岸田內閣在日本國內近來支持率下滑，在這一局面下也可見通過“弔唁外交”力挽頹勢。

印度總理莫迪與安倍晉三建立了合作關係。岸田文雄周二在與莫迪會談時，提及安倍提出的印太構想時強調：“願進一步發展（兩人）的成果，繼續緊密合作”。

與安倍交情深厚的莫迪在與岸田文雄會談時悼念稱：“（此次）訪日讓我的悲傷愈發強烈”。他指出，堅信在岸田首相的領導下“日印關係將進一步深化”。

日澳方面，岸田文雄會晤澳大利亞現任總理阿爾巴尼斯後，前總理霍華德、阿博特、特恩布爾也加入會談。岸田文雄向澳方代表團表示：“將繼承安倍遺志，深化關係”。

阿爾巴尼斯在會談後向媒體介紹稱，3位澳大利亞前總理為參加安倍國葬訪日“體現了重視日澳關係”。阿爾巴尼斯提到，自己和岸田文雄迄今進行過多次會談，展現了各民主主義國家強化關係的重要性。

岸田文雄還與歐洲理事會主席米歇爾、新加坡總理李顯龍、約旦國王阿卜杜拉二世、巴布亞新幾內亞總理馬拉佩、法國前總統薩科齊分別舉行了會談。

據日本外務省介紹，岸田文雄在與薩科齊的會談中就地區局勢交換了意見，“岸田首相表示認識到歐洲和印太地區的安全是不可分割的，雙方確認志同道合的國家在應對俄羅斯對烏克蘭的侵略方面繼續保持團結的重要性，以及共享基本價值觀的法國和日本共同協調應對的重要性。”

據悉，岸田文雄在會談伊始呼籲，“希望為進一步發展外交遺產，坦率地交換意見”等。關於安倍，各國首腦給予了“是悲劇性損失”（阿爾巴尼斯）、“日本的偉大領導人”（李顯龍）等評價。

此外，日本外務大臣林芳正與斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈進行了會晤。他還與英國新任外交大臣克萊弗利和沙特等國外交部長分別舉行了會談。