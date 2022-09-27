所羅門群島拒絕簽署美國-太平洋島國峰會聯合聲明

所羅門群島/美國/太平洋

據澳大利亞廣播公司報導，所羅門群島表示不會在本周簽署美國與太平洋島國之間的11點聯合聲明，這給將於9月28日至29日在華盛頓舉行的美國-太平洋島國峰會的主辦方——拜登政府造成打擊。

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據了解，白宮此次邀請了密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帕勞、瑙魯、基里巴斯、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、瓦努阿圖、薩摩亞、圖瓦盧、湯加和斐濟等國領導人蔘會。

澳大利亞廣播公司獲悉，華盛頓和上述國家最近幾周一直在談判一項關於美國和太平洋島國之間夥伴關係的新聯合聲明。該聲明旨在為加強美國在太平洋地區的接觸提供一個框架。拜登政府正着手加強其在該地區的外交、發展和商業存在，部分原因是為了應對中國在太平洋地區日益增長的影響力。

報導指，一些太平洋島國領導人將該聲明描述為與中方今年5月向10個太平洋島國提出的，關於區域安全和經濟發展的全面協議的意圖“相似”。薩摩亞總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mataafa）說，這些協議的意圖相似，但她補充說，美國更願意與整個太平洋地區進行談判。

據悉，美方的建議涵蓋的問題包括加強美國與太平洋地區的聯繫，應對氣候變化，可持續發展，安全和維護基於規則的國際秩序。一些太平洋島國領導人預計將在本周與美國總統拜登（Joe Biden）舉行的峰會上簽署聯合聲明。

這是太平洋島國領導人首次被邀請到華盛頓參加與美國總統親臨現場的峰會。然而，一些消息人士強調，關於聲明的談判仍在進行中。

薩摩亞總理馬塔阿法說，太平洋島國和美國之間的聯合聲明“相當籠統”，並優先考慮了氣候變化，這被視為該地區所面臨的最大安全威脅。她說，聲明對海洋安全也進行了重要的討論。

馬塔阿法指出：“不僅是對漁業的保護，而且還有海洋邊界的保護”。馬塔阿法還強調了維護太平洋地區和平的重要性，並指不希望看到美國在太平洋地區增加軍事存在。

馬塔阿法說：“當你開始談論防務時，你就會看到其他國家或部隊將進入太平洋地區的情景”。她補充說：“我們不希望以任何方式鼓勵這種情況。”

其他國家正在推動來自美國的更多經濟投資。帕勞總統惠普斯（Surangel Whipps Jr.）說：“我們現在最大的投資夥伴是中國......不應該是這樣的，我們甚至沒有與中國建立外交關係。但頭號投資者卻來自中國。在新冠疫情爆發之前，頭號遊客是來自中國。”

惠普斯提到，氣候變化帶來的影響正在扼殺帕勞的經濟發展。他指出：“帕勞實際上正在取得一些進展，我想說的是在2010年，我們當時正走在正確的軌道上，然後我們在這裡得到了什麼？在過去的10年裡有三次颱風，這是我們以前從未遇到過的。”

惠普斯說：“每當我們試圖把自己從坑裡挖出來的時候，我們都會遇到氣候變化的問題，使我們倒退。”惠普斯強調，希望與拜登的會晤“不僅僅是在白宮的一次拍照機會”。他表示：“我希望它是真正建立這種夥伴關係的實質性計畫和舉措”。

澳大利亞廣播公司還被告知，所羅門群島周一向其他太平洋島國發出外交照會，宣布該國不會在本周簽署與美方的聯合聲明，並強調對該文件沒有取得共識。該照會還說，所羅門群島需要更多的時間來思考相關提案，而且聯合聲明必須經過所羅門群島國民議會的審議。

報導指，此舉可能會鞏固澳大利亞和美國對索加瓦雷總理（Manasseh Sogavare）領導下的所羅門群島發展軌跡的焦慮，索加瓦雷曾多次斥責包括澳大利亞和新西蘭在內的該國傳統夥伴，同時致力於與中國發展關係。

索加瓦雷9月23日在聯合國大會上發言說，儘管所羅門群島與中國關係日益密切，所羅門群島仍然保持中立。不過，他提及：“自從與中國正式建立關係以來，所羅門群島一直受到媒體的詆毀”。索加瓦雷指這已威脅到所羅門群島的“民主和主權”。

報導指，目前還不清楚所羅門群島暫緩簽署該聲明的決定將對文本本身的談判產生什麼影響。其他幾個太平洋島周歡迎美國在該地區增加參與，同時也明確表示必須按照他們的條件進行。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David W. Panuelo）在採訪中說，制定這份由白宮發起的文件有一個“非常複雜的過程”。帕努埃洛說：“我們的官員一直在與美國來回溝通。”

帕努埃洛介紹稱，其重點是支持太平洋區域主義，應對氣候變化，推動經濟增長，以及支持備災和救災。它還包括解決新冠疫情和其他健康問題，應對太平洋地區的二戰遺留問題和促進核不擴散。

報導提及，最初，只有與美國擁有正式外交關係的太平洋島國被邀請參加本周的峰會，這不包括庫克群島、紐埃島、新喀里多尼亞或法屬波利尼西亞。然而，在太平洋島國領導人的遊說下，邀請範圍擴大到這些國家以及澳大利亞和新西蘭。

薩摩亞總理馬塔阿法強調：“我們一直堅持認為，如果合作夥伴希望與我們進行集體對話，那麼他們需要通過太平洋（島國）論壇的方式來進行。”

馬塔阿法說：“當中方提出類似的東西時，我們向他們傳遞了同樣的信息，但它似乎沒有被過濾掉，或者他們不願意接受這一點”。