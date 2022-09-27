蓬佩奧訪台演講呼籲停止與北京"盲目合作 "

美國，台灣，中國

時隔半年再次訪問台灣的美國前國務卿蓬佩奧周二（9月27日）表示，與中國 "盲目合作 "的時代已經結束，北京在該地區日益增加的強勢使得擁有相同價值觀的國家更加走到一起。

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蓬佩奧是出席在高雄舉行的首屆全球台商經貿論壇演講中作以上表述的。

他說 "如果我們想要一個自由的21世紀，而不是習近平夢想的中國世紀，盲目合作的舊模式必須結束"。蓬佩奧指出， "中國在外交上、軍事上、經濟上的侵略行為（......）已經改變了這個地區。並使得那些熱愛和平和需要貿易的人們更緊密地聯繫在一起"。

這是蓬佩奧在今年今年3月訪台後，半年來的再次到訪。在上次訪台時他獲得蔡英文總統頒贈特種大綬景星勳章，表彰他提升台美關係的貢獻。

法新社報道指，蓬佩奧是特朗普時期在中國問題上最具發言權的官員之一，他在三年國務卿任內，挺台立場鮮明，支持取消與台北官方接觸的限制，這也使得他成為在台灣最為知名的美國領導人之一。

特朗普任內對中國態度非常矛盾，他有時會讚揚習近平得政治強勢，同時又發起美中貿易戰，並增加與台灣的官方接觸。而拜登延續了特朗普時期主要的對台政策。長期以來，華盛頓在中國入侵台灣時是否會進行軍事干預的問題上一直堅持 "戰略模糊 "政策。但拜登已開始偏離這一立場，他在多次採訪中表示，如果台灣受到攻擊，美國會出手協防。而每次在拜登做出這些聲明後，白宮都會發表聲明保證美國對台灣的政策沒有改變。

蓬佩奧自卸任以來一直主張在外交上承認台灣為主權獨立國家，他批評拜登的言論是 "混亂和糊塗的聲明"。他在周二的演講中說， "就美國對台灣的真正承諾而言，過去美國政策的模糊性現在變得更加模糊了“。表示對此他感到非常擔心。