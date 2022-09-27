過去9天近8萬俄羅斯人進入格魯吉亞 排隊離境俄公民將獲發徵召令

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俄新社9月27日報導，根據格魯吉亞內政部的統計數據，9月17日至26日期間，約有7.8萬名俄羅斯人入境，超過6.2萬名俄羅斯公民離開該國。格魯吉亞當地媒體報導，由於希望進入格魯吉亞領土的俄羅斯人數量增加，在與格魯吉亞邊界的俄方一側出現了20公里的交通堵塞。

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格魯吉亞內政部的聲明寫道：“自今年9月21日以來，從俄羅斯抵達格魯吉亞和俄羅斯邊境的人數有所增加。基於公眾利益，我們將向你們提供過去10天的數據。”據統計，從9月17日至22日，每天約有6600名俄羅斯人進出格魯吉亞，從9月23日開始，每天進入格魯吉亞的俄羅斯公民人數超過了9000人。

格魯吉亞內政部稱，為了有效管理來自俄羅斯的更多人員流量，該國在邊境口岸部署了更多的警察隊伍，既要執行邊境移民控製程序，又要確保公共秩序和防止可能的犯罪。“此外，格魯吉亞國家安全局的一個適當單位長期駐紮在過境點，以確保安全和識別風險。邊境管製程序是在特別監督下進行的，完全符合格魯吉亞的現行法律”，該部門指出。

俄新社援引北奧塞梯政府新聞處報導，在與格魯吉亞接壤的上拉斯檢查站的徵召令不僅將送達北奧塞梯居民，還將送達俄羅斯聯邦其他地區的應徵者。

早些時候，該地區的內政部報告說，俄羅斯-格魯吉亞邊境北奧塞梯段的軍事登記和入伍辦公室動員點即將開始運作。當時，北奧塞梯當局告訴俄新社，在俄羅斯-格魯吉亞邊境的上拉斯檢查站，只有北奧塞梯的居民才會收到徵召令。

俄羅斯衛星通訊社周二報導，俄羅斯國防部表示，沒有在局部動員框架內向哈薩克斯坦、格魯吉亞和其它國家提出過似乎強迫俄羅斯公民返回的要求，也沒有類似意向。