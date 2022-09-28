俄羅斯壯丁

俄羅斯“壯丁”被停發護照

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俄羅斯壯丁們在普京發布動員令後逃離家園進入格魯吉亞邊境口岸韋爾赫尼拉斯（Verkhny Lars）2022年9月27日。
俄羅斯壯丁們在普京發布動員令後逃離家園進入格魯吉亞邊境口岸韋爾赫尼拉斯（Verkhny Lars）2022年9月27日。 © AP Photo/Zurab Tsertsvadze
作者： 古莉
3 分鐘

俄羅斯政府的信息門戶網站9月28日周三宣布，俄羅斯政府將不再向那些被動員參軍的人發放護照，而此時已有數以萬計的男子逃往國外。

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據法新社28日發自莫斯科的報道，俄羅斯政府信息門戶說："如果公民已經被徵召服兵役或收到（動員或徵兵）的傳票，其對國際護照的申請將被拒絕。

據同一消息來源稱，在這種情況下，當局"將向公民發出通知，解釋其護照申請被拒絕的原因和拒絕的有效期"。

俄羅斯公民需要一本國際護照才能到大多數外國旅行。

不過，他們可以用相當於身份證的國內護照去亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦。

在宣布限制發放國際護照的同時，許多俄羅斯人擔心在動員預備役軍人去烏克蘭作戰的運動中，俄羅斯當局會關閉邊境。

自上周啟動被稱為全國"部分"動員令以來，數以萬計的俄羅斯人已經前往鄰國，包括格魯吉亞、哈薩克斯坦和蒙古。

出逃的人數如此之多，以至於俄羅斯安全部門周二在與格魯吉亞的邊境設立了一個"流動"動員辦公室，以攔截那些試圖逃離軍隊的人。

俄羅斯總統弗拉基米爾-普京總統保證，只有在以往具有軍事經驗或與軍隊"相關"的技能的人，才會被動員參軍。

但是，包括本應被豁免的老人、病人和學生被動員做法引起了一片嘩然，而且觀察家們懷疑當局動員的人數遠比他們所說的多。

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