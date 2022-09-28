俄羅斯“壯丁”被停發護照

俄羅斯壯丁

俄羅斯政府的信息門戶網站9月28日周三宣布，俄羅斯政府將不再向那些被動員參軍的人發放護照，而此時已有數以萬計的男子逃往國外。

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據法新社28日發自莫斯科的報道，俄羅斯政府信息門戶說："如果公民已經被徵召服兵役或收到（動員或徵兵）的傳票，其對國際護照的申請將被拒絕。

據同一消息來源稱，在這種情況下，當局"將向公民發出通知，解釋其護照申請被拒絕的原因和拒絕的有效期"。

俄羅斯公民需要一本國際護照才能到大多數外國旅行。

不過，他們可以用相當於身份證的國內護照去亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦。

在宣布限制發放國際護照的同時，許多俄羅斯人擔心在動員預備役軍人去烏克蘭作戰的運動中，俄羅斯當局會關閉邊境。

自上周啟動被稱為全國"部分"動員令以來，數以萬計的俄羅斯人已經前往鄰國，包括格魯吉亞、哈薩克斯坦和蒙古。

出逃的人數如此之多，以至於俄羅斯安全部門周二在與格魯吉亞的邊境設立了一個"流動"動員辦公室，以攔截那些試圖逃離軍隊的人。

俄羅斯總統弗拉基米爾-普京總統保證，只有在以往具有軍事經驗或與軍隊"相關"的技能的人，才會被動員參軍。

但是，包括本應被豁免的老人、病人和學生被動員做法引起了一片嘩然，而且觀察家們懷疑當局動員的人數遠比他們所說的多。