吞併公投：中國駐聯合國大使籲尊重"所有國家的領土完整"

中國/俄烏

在烏克蘭4個地方的親俄政權舉辦吞併"公投"後，中國周二通過其駐聯合國大使呼籲尊重"所有國家的領土完整"。

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據法新社報道稱，中國駐聯合國大使張軍9月27日在安理會有關俄羅斯在烏克蘭舉辦吞併投票的會議上表示，中國注意到了烏克蘭局勢的最新發展。他稱，我們的立場是明確和一貫的，那就是“所有國家的主權和領土完整必須得到尊重”。

法新社這個發自聯合國的報道補充說，北京有時被西方指責對俄羅斯過於通融。

此外，中國外交部發言人汪文斌同一天早些時候回答媒體提問時說，中方始終主張“各國主權領土完整都應該得到尊重”。不過，他同時未指名地為俄羅斯辯稱，“...各國合理安全關切都應該得到重視”。

周二，聯合國負責政治事務的副秘書長在安理會關於吞併"公投"的會議上重申，聯合國支持烏克蘭在其"公認邊界內的領土完整"。

七國集團發誓永遠不承認俄羅斯在烏克蘭的吞併投票結果。華盛頓承諾將通過經濟制裁對莫斯科作出"嚴厲"回應。美國國務卿布林肯指出吞併投票是“邪惡行為”。

烏克蘭總統澤連斯基周二晚間發布在電報群Telegram的一段視頻說，烏克蘭將採取行動"保衛其人民"。

他說，"我們將採取行動保護我們的人民：包括在赫爾松地區、紮波羅熱地區、頓巴斯地區，也包括在哈爾科夫地區目前仍被佔領的領土、及克里米亞地區"。

周二早些時候，澤連斯基在給聯合國安理會的錄音信息中表示，在"偽公投"之後，基輔不可能與莫斯科舉行任何談判。

俄羅斯總統弗拉基米爾-普京為這場投票辯稱，這是一種"拯救當地居民"的方式，莫斯科通過指責基輔"納粹主義"和策畫對烏克蘭境內講俄語的人進行"種族滅絕"來為其入侵行為辯護。

據法新社說，周二這些“吞併投票”涉及烏克蘭20%以上的面積，也就是說，普京在2014年吞併克里米亞後，意圖再吞掉鄰國烏克蘭20%的國土。