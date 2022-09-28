吞併“公投”後 烏克蘭籲西方"大幅"增加軍援

烏克蘭/國際軍援

烏克蘭9月28日周三呼籲西方"大幅"增加軍事援助。前一天，俄羅斯在國際社會的廣泛譴責中，在烏克蘭4個地區舉行了吞併“公投”。

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烏克蘭外交部說："烏克蘭呼籲歐盟、北約和七國集團立即大幅增加對俄羅斯的壓力，包括實施嚴厲的新制裁和大幅增加對烏克蘭的軍事援助"，包括提供"坦克、戰鬥機、遠程火炮、防空和導彈防禦系統"。

烏克蘭外交部還呼籲"所有國家和國際組織譴責克里姆林宮在臨時佔領的烏克蘭領土上的非法行動"。

莫斯科在其臨時佔領的烏克蘭紮波羅熱、赫爾松、盧甘斯克和頓涅茨克地區舉辦吞併“公投”後，紮波羅熱地區親俄選委會昨天宣布“在100%的選票被計算後，93.11%的選民投票贊成加入俄羅斯”。赫爾松地區親俄佔領當局報告說“在所有選票統計完畢後，87.05%的選民投了贊成票”。

之後不久，盧甘斯克和頓涅茨克的親俄當局也宣布“是”方在這場“公投”中取得了勝利。

俄議會將在未來幾天正式投票通過吞併烏克蘭這四地的“條約”。據俄媒報道，普京可能最早於9月30日發表講話，正式宣布吞併烏克蘭這些領土。

法新社說，這次莫斯科組織的吞併公投涉及烏克蘭20%以上的面積。

烏克蘭總統澤連斯基周二晚間發布在電報群（Telegram）的一段視頻中說，烏克蘭將採取行動"保衛其人民"。

他說，"我們將採取行動保護我們的人民：包括在赫爾松地區、紮波羅熱地區、頓巴斯地區，也包括在哈爾科夫地區目前仍被佔領的領土、及在克里米亞地區"。

周二早些時候，澤連斯基在給聯合國安理會的錄音信息中表示，在"偽公投"之後，基輔不可能與莫斯科舉行任何談判。

聯合國負責政治事務的副秘書長周二在安理會的會議上重申，聯合國支持烏克蘭在其"公認邊界內"的"領土完整"。

七國集團G7發誓"永遠不承認"這一“偽公投”的結果。美國國務卿布林肯重申，美國及其盟國將對俄羅斯的吞並行為進行新的"嚴厲"制裁，他將這些公投行為描述為"邪惡行動"。