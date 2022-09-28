意大利極右領袖梅洛尼勝選後表態支持烏克蘭

意大利

意大利極右翼民粹黨，兄弟黨（FdI）在周日贏得議會選舉後，該黨主席梅洛尼有望成為意大利首任女總理。她9月17日晚間承諾：烏克蘭將能夠“指靠”得到下一屆意大利政府的支持。

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喬治亞-梅洛尼（Giorgia Meloni）在推特上用英語向烏克蘭總統澤連斯基表示："你知道，你可以指靠我們對烏克蘭人民的自由事業的忠誠支持。她還對澤連斯基說："保持堅強，保持你的信念不動搖！"

澤連斯基之前對梅洛尼的政黨在周日的選舉中獲勝表示“祝賀”，並在推特上用意大利語說，“我們讚賞意大利在打擊俄羅斯侵略的鬥爭中對烏克蘭的一貫支持”。他補充說，“我們期待着與意大利新政府建立富有成效的夥伴關係”。

而即將離任的意大利總理德拉吉一直堅定支持歐盟因莫斯科侵略烏克蘭而對俄羅斯採取的制裁，儘管意大利依賴俄羅斯的天然氣。羅馬也向基輔發送了武器，幫助基輔對抗俄羅斯軍隊。

據法新社說，喬治亞-梅洛尼是一名歐洲懷疑論者，但她支持前總理德拉吉在烏克蘭問題上的路線。不過，她未來可能的政府盟友，極右翼聯盟領導人薩爾維尼和前右翼總理貝盧斯科尼長期與莫斯科有着密切聯繫。

此外，梅洛尼在回應波蘭總理莫拉維茨基發給她的祝賀時說，"讓我們一起捍衛我們的共同價值觀和歐洲的安全"。

在回應英國新任首相莉茲-特拉斯的祝賀時，梅洛尼表示，她準備與英國首相和其政府一起，為“我們國家的自由、民主、安全和繁榮而努力"。