澤連斯基：烏軍正在前線推進，解放我們的土地

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭總統澤連斯基在9月27日晚的例行視頻講話中表示，烏克蘭軍隊正在前線推進，但沒有加以詳細說明。不過，據《華爾街日報》當天報導，本月初將俄軍趕出哈爾科夫地區的烏克蘭軍事攻勢現在已經深入到附近的頓涅茨克地區北部。此外，澤連斯基還在參加聯合國安理會會議時線上發言強調：“俄羅斯承認虛假的公投，並再次試圖吞併烏克蘭的領土，這將意味着與這位俄羅斯聯邦總統沒有什麼可談的。”

廣告 繼續瀏覽後續

澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)在周二晚間的視頻講話中說道：“我剛剛參加了聯合國安理會的一次會議。這是在我們倡議下召開的一次特別會議。我感謝所有支持召開這次會議並明確發言捍衛烏克蘭和國際法的夥伴。國際法的基本準則! 侵略我國的罪行，在被佔領土上的鬧劇，佔領者稱之為公投，準備再次企圖吞併烏克蘭領土——所有這些都是俄羅斯為摧毀《聯合國憲章》而採取的步驟。”

澤連斯基表示：“我呼籲安理會成員國阻止那個讓自己與世界上所有人為敵的人。這是有可能的。現在就有可能，因為還沒有採取最後的破壞性步驟。我在安理會會議上強調。俄羅斯實施所謂的‘克里米亞方案’並再次試圖吞併烏克蘭領土將意味着與俄羅斯總統沒有什麼可談的。這一點很清楚，也很明確。”

澤連斯基說：“俄羅斯的任何犯罪行為都不會改變烏克蘭的任何情況。我們承認《聯合國憲章》，我們承認人民共存的基本原則。我們將繼續採取行動，以保護烏克蘭、歐洲和世界的正常生活。我們將採取行動，保護赫爾松地區、紮波羅熱地區、頓巴斯地區、哈爾科夫地區目前被佔領的地區和克里米亞的人民。在被佔領土上的這場鬧劇甚至不能稱為模仿全民投票。”

澤連斯基說：“我們事先知道會抽到什麼，而不是結果。即使是情報部門也不用很費力氣。這場鬧劇的商定數字被扔到了媒體上。俄羅斯甚至沒有躲避。對於佔領者如此厚顏無恥的行為，唯一理性的反應是對烏克蘭的更多支持。我很感謝確認這種支持的我們的合作夥伴：國防、金融、制裁。”

澤連斯基提到：“我今天與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）交談。我感謝他對俄羅斯虛假公投的堅決譴責。會上詳細討論了前線的局勢和聯盟成員對烏克蘭武裝部隊的進一步支持。俄羅斯對烏克蘭城市和我國民用物體的每一次新的打擊都證明，對烏克蘭現有的防禦支持是不夠的。我們向我們的合作夥伴清楚地表明了這一點。他們也聽到了我們的聲音。而這是很重要的。”

視頻最後，澤連斯基表示：“至於前線，我將簡要地說說，目前沒有細節，儘管它們將是好的：我們正在向前邁進，解放我們的土地。”據《華爾街日報》報導，本月初將俄軍趕出哈爾科夫地區的烏克蘭軍事攻勢現在已經深入到附近的頓涅茨克地區北部，越來越多地威脅到俄羅斯對莫斯科試圖在未來幾天內作為主權領土吞併的土地的控制。

報導提及，在頓涅茨克北部，烏軍正在追擊9月10日從哈爾科夫州南部的伊久姆市撤退的俄軍殘部。除了在頓涅茨克北部的攻勢外，烏軍最近幾天還在奧斯基爾河以東的庫比揚斯克地區擴大了他們的立足點，該地區是烏軍本月解放的哈爾科夫地區約3500平方英里的俄佔領政府所在地。

據聯合國新聞介紹，聯合國主管政治和建設和平事務的副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）周二對安理會表示，在激烈的武裝衝突持續的情況下，在烏克蘭被俄羅斯控制的領土上進行的“全民公投”不能被稱作是真正的民意表達。她還重申，聯合國致力於維護烏克蘭在其受國際承認的邊界範圍內的領土完整。

迪卡洛強調，通過單方面行動來為一國企圖武力奪取另一國領土提供合法的幌子，並聲稱代表了民眾的意願，這種做法在國際法的框架下也不能被視作合法。她重申，聯合國將繼續根據其相關決議，全面致力於維護烏克蘭的主權、統一、獨立，以及在其受國際承認的邊界範圍內的領土完整。

澤連斯基通過視頻連線作為第二個發言人在會議上表示，俄羅斯蔑視《聯合國憲章》，打破了世界規則。因此，它遲早也會摧毀聯合國，而聯合國是最後一個仍然能採取行動的國際機構。他說：“只有一個辦法能阻止這一切。首先，無論俄羅斯做什麼，完全孤立它。”

澤連斯基在會上還強調說：“俄羅斯承認這些虛假的公投據稱是正常進行的，實施所謂的‘克里米亞方案’，並再次試圖吞併烏克蘭的領土，這將意味着與俄羅斯的這位總統沒有什麼可談的。吞併是那種讓他獨自對抗全人類的舉動。現在需要世界上每個國家發出這樣一個明確的信號。”