美國副總統訪問韓國前，韓鮮再發導彈

朝鮮

在美國副總統卡瑪拉·哈里斯即將訪問韓國之際，朝鮮28日向正在舉行韓美聯合軍演的韓半島東部海域發射2枚短程彈道導彈（SRBM）。

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據韓國聯合參謀本部（聯參）28日消息，軍方發現朝鮮當天下午6時10分許至6時20分許在平壤順安一帶向韓半島東部海域發射2枚短程彈道導彈，其射程約360公里，射高約30千米，飛行速度約6馬赫。

韓聯社報道，上述導彈的射高低於“薩德”（末段高空區域防禦系統）反導系統的最低攔截高度，不易防範。軍方認為，朝鮮此次所射導彈可能類似三天前發射的有朝版“伊斯坎德爾”之稱的“KN-23”系列導彈。

朝鮮導彈落點所在的東部海域正在舉行韓美聯合軍演。

分析認為，朝鮮此次武力示威針對韓美兩國26日至29日在韓半島東部海域的韓國戰區（KTO）實施的聯合海上演習，以及美國副總統卡瑪拉·哈里斯定於29日的訪韓日程。美國“里根”號航母戰鬥群23日駛入韓國釜山海軍作戰基地，正與韓國海軍進行聯合軍演。

據韓國總統室介紹，韓國國家安保室室長金聖翰主持召開國家安全保障會議（NSC）常委會會議，與會者強烈譴責朝方持續違反聯合國安理會決議，並決定將保持戰備狀態，根據韓美總統達成的協議，加強延伸威懾的執行力和韓美協防態勢。

韓國聯參議長金承謙也立即通過視頻會議與韓美聯合司令部司令保羅·拉卡梅拉共享情況，重申將進一步加強聯防態勢，堅決應對朝鮮的一切威脅和挑釁。

朝鮮今年以來共發射彈道導彈18次，發射巡航導彈2次。這也是朝鮮自韓國新政府成立以來，第6次發起武力示威。