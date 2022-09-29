北溪輸氣管線發現第四個泄漏點

北溪管線泄漏

丹麥博恩霍爾姆島海域可見海中巨大水渦，來自俄羅斯通往德國的兩條天然氣管道發生的泄漏。2022年9月27日。

瑞典海岸警衛隊9月29日周四表示，在波羅的海被指遭破壞的北溪天然氣管道上，又發現第四個泄漏點。北約稱這是"蓄意"破壞行為，莫斯科懷疑有外國"參與"。

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瑞典當局一名官員告訴法新社：現在“瑞典方面有兩處泄漏，丹麥方面有兩處泄漏”。瑞典海岸警衛隊表示，他們不能立即解釋為什麼這個新的泄漏報告遲遲才出現。但他們說，瑞典方面的兩個泄漏點是在同一個區域。

法新社說，在烏克蘭衝突和俄羅斯與西方緊張關係的背景下，對俄羅斯和德國之間的戰略設施北溪管線造成的損害，將成為聯合國安理會周五（9月30日）在紐約舉行會議的焦點。

周四北約譴責這些破壞行為是"故意的、魯莽的和不負責任的"，並稱北約將保護自己不受國家或非國家“行為者”使用能源槓桿或任何其他混合手段的脅迫影響"。

而克里姆林宮則稱對北溪管線的破壞是"恐怖行為"，並料定有外國"參與"。然而，雙方都沒有明確指出任何國家。克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者："很難想象在沒有國家參與的情況下會發生這樣的恐怖行為"。他再次呼籲 "進行緊急調查"。

遭到多重懷疑的莫斯科周三表示對其可能責任的指控是"愚蠢和荒謬"的，並通過要求美國總統喬-拜登"回答"美國是否參與破壞而影射是美國乾的。

白宮反駁說，影射美國可能實施破壞活動是"荒謬的"，並譴責俄羅斯的"造謠"行動。

瑞典外交部長安-林德說，應俄羅斯的要求，由法國主持的聯合國安全理事會會議將於周五舉行。

她說，瑞典和丹麥已被要求向安理會成員提供有關其專屬經濟區內泄漏的信息。

瑞典當局還稱，由於大面積的泄漏正在造成海面上幾百米寬的重大海洋沸騰，人們無法立即檢查這些設施。

據丹麥當局稱，這兩條管道中超過一半的氣體已經隨着泄漏逃逸到大氣中，其餘的可能在周日之前消失。

本周一，連接俄德的北溪管線泄漏事件發生在丹麥的博恩霍爾姆島附近的國際水域，但泄漏地點位於丹麥和瑞典的專屬經濟區內。