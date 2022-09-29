岸田文雄與習近平、李克強互致賀電祝賀邦交正常化五十周年

日本，中國，邦交50周年

9月29日是日中邦交正常化50周年，日本首相岸田文雄沒有出席在東京由經經濟團體聯合會和日中友好團體舉辦的紀念招待會，日本外務大臣林芳正出席並發表講話，而日中首腦互致賀電祝賀邦交正常化50周年。

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岸田文雄首相在致辭中表示：50年前，日中兩國老一輩領導人秉持戰略思維和政治勇氣，開闢了日中關係新的歷史進程。50年來，日中兩國在經濟、文化、人員往來等廣泛領域合作取得長足發展。雙方攜手開創日中關係新未來，具有重要意義。日方願同中方一道，着眼下一個50年，推動構築建設性、穩定的日中關係，共同促進兩國、地區和世界的和平與繁榮。

習近平在賀電中指出，50年前的今天，中日兩國老一輩領導人審時度勢，高瞻遠矚，作出實現中日邦交正常化的重大政治決斷，揭開了兩國關係嶄新篇章。50年來，在兩國政府和兩國人民共同努力下，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作不斷深化，給兩國和兩國人民帶來重要福祉，也促進了地區乃至世界和平與發展。

岸田文雄和李克強也互致賀電。李克強表示，中日兩國地緣相近、文緣相通，同為地區和國際社會重要國家。中方願同日方一道，致力和平友好共處，維護兩國關係政治基礎，深化各領域交流合作，妥善管控矛盾分歧，推動中日關係以邦交正常化50周年為新起點，持續健康穩定前行。

出席紀念活動的林芳正外相表示：“展望下一個50年，雙方有必要自覺努力，朝着建設性、穩定的日中關係的共同目標一起前進。”

前首相福田康夫、自民黨前幹事長二階俊博、中國駐日本大使孔鉉佑等出席紀念招待會。

日中兩國於29日慶祝邦交正常化50周年。 然而，以經濟為主導的友誼已經降溫，兩國處於緊張狀態。中國海警船進入釣魚島水域常態化， 8月，中國在圍繞台灣問題的軍事演習中國有5枚彈道導彈落入日本專屬經濟區（EEZ），這也是首相岸田文雄拒絕出席紀念活動的原因。

另據報道，日本內閣官房長官松野博一28日會見來日本出席安倍前首相國葬的中國全國政協副主席萬鋼，並表示岸田首相和習近平主席在29日日中關係正常化50周年之際會互發賀電。

松野指出：“岸田首相和習近平主席對日中建立建設性和穩定的關係有着共同的理解。我們共同努力實現這一目標很重要。”

此外，松野大臣強調：“希望您此次訪日能夠成為構建建設性日中關係的契機”。

萬鋼副主席表示，此次訪日體現了中國對日中關係和岸田政府的重視。

據與會人士稱，此次會談沒有討論台灣問題等日中間懸而未決的問題。

受新型冠狀病毒全球大流行和美中衝突等因素的影響，自安倍前首相2019年12月訪華以來，日中領導人面對面會談已近三年未能實現。

28日，松野博一就日中首腦會談的日程表示“目前還沒有決定”，並補充說：“日中之間正在舉行各種對話，我們將繼續加以對應。”