普京9.30敲定吞併烏克蘭領土事宜 基輔繼續反攻

俄羅斯/烏克蘭

普京定於周五9.30在莫斯科正式宣布俄羅斯吞併烏克蘭領土，此舉受到國際社會廣泛譴責，但他威脅用核武器捍衛吞掉的土地。烏克蘭發誓繼續反攻。

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基輔在西方及其武器供應的支持下，發誓要繼續其反攻，烏克蘭軍隊近一個月來一直在擊退俄羅斯軍隊，迫使普京總統匆忙動員數十萬平民預備役人員前往烏克蘭。

法新社說，克里姆林宮將於周五9月30日舉行儀式，正式宣布吞併烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區以及南部的赫爾松和紮波羅熱地區。

俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫告訴記者："明天15:00（格林尼治標準時間12:00）將在克里姆林宮舉行關於新領土進入俄羅斯聯邦的協議簽署儀式。他補充說："弗拉基米爾-普京將在這個活動中發表長篇演講”。

俄羅斯首都正準備慶祝活動，以紀念對烏克蘭四個地區的吞併，這是在受到國際社會大多數人譴責的"全民投票"之後發生的。

據俄媒報道，周五莫斯科市中心大部分地區將禁止交通，一場音樂會將在克里姆林宮牆的陰影下舉行。普京先生可能會出場。

據俄新聞社報道，莫斯科在烏東地區頓涅茨克和盧甘斯克、及烏南地區紮波羅熱和赫爾松設置的官員已在周三晚上飛抵莫斯科。

重大戰鬥

面對烏克蘭的大規模反擊，俄羅斯加快了吞併進程，在武裝士兵的控制下匆忙在烏克蘭4個地區組織了所謂的"公民投票"。這些投票被基輔及其西方支持者稱為"騙局"和"假象"。

法新社說，即使是莫斯科最親密的夥伴中國，也對侵犯一個主權國家的領土完整進行了批評。

俄羅斯正在效仿2014年吞併烏克蘭南部的克里米亞半島的情景，當時普京先生也在克里姆林宮發表了隆重的演講。

烏克蘭譴責這些吞並行為，並對普京使用核武器的威脅置之不理，在東部和南部開展反攻。

在奪回大部分東北部地區後，烏克蘭似乎正着手奪回頓涅茨克主要鐵路樞紐利曼（Lyman），俄軍自5月以來一直控制這個頓涅茨克地區的城鎮。

烏克蘭軍隊對他們正在進行的行動保持沉默，但該地區忠於莫斯科的當局承認了戰鬥的艱難。

頓涅茨克親俄高官阿列克謝-尼科諾羅夫（Alexeï Nikonorov）告訴俄羅斯電視台：對手定期進行攻擊嘗試，為包圍創造條件。

美國研究中心戰爭研究所（ISW）指出，該地區正在進行"重大戰鬥"，如果烏克蘭奪回利曼，將使其能夠向頓涅茨克和鄰近的盧甘斯克地區推進。

在當地，俄羅斯繼續炮擊烏克蘭城鎮，包括一夜之間在第聶伯羅打死一名兒童。在烏克蘭控制的頓涅茨克地區，至少有五名平民也被殺害。