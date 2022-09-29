美俄競選聯合國電信聯盟秘書長：美國人勝出

國際電信聯盟

聯合國機構國際電信聯盟（ITU）9月29日周四選舉該機構新負責人。投票結果是，美國候選人馬丁女士戰勝俄羅斯對手高票當選，她將接替中國人趙厚麟，出任下屆秘書長。

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法新社說，美國人多琳-博格丹-馬丁女士（Doreen Bogdan-Martin ）在周四的選舉中“一石二鳥”：一是成為史上首位當選聯合國電信機構負責人的女性，二是在選舉中輕鬆戰勝俄羅斯對手。

多琳-博格丹-馬丁女士以139票戰勝俄羅斯前電信副部長拉希德伊斯-梅洛夫（Rashid Ismailov）。後者獲得25票。

多琳-博格丹-馬丁女士將於明年1月1日接替中國人趙厚麟，出任下屆國際電信聯盟秘書長。

法新社說，在俄羅斯入侵烏克蘭七個月後，俄羅斯和美國爭奪對國際電信聯盟的領導權，而今天這一結果是對俄羅斯在聯合國影響力的一次考驗。

國際電信聯盟雖然鮮為公眾所知，但對現代通信，從衛星到5G，至關重要。

該聯盟於1865年在巴黎成立，當時名為“國際電報聯盟”，自1932年起，使用目前的名稱，自1949年起，成為聯合國的一部分，總部設在瑞士日內瓦。它有 193 個成員國和 700 個行業成員和聯營公司。其座右銘是“致力於聯通世界”。