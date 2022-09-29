美國副總統訪韓國當天 朝鮮發射導彈

美國/韓朝

美國副總統哈里斯今早（9月29日）從日本飛抵韓國進行閃電訪問。她與韓總統尹錫悅在首爾龍山總統府舉行會談，並前往韓朝邊界的非軍事區。朝鮮則在當天向韓半島東部海域發射了種類不詳的彈道導彈。

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據韓聯社報道，韓國總統尹錫悅表示，韓美同盟正從軍事同盟升華為經濟-技術同盟，並已超越韓半島範圍，發展成為全球級別的同盟。

尹錫悅還說，他上周在紐約和倫敦與拜登總統多次會面，雙方已就韓美同盟的發展方向形成共識。

尹錫悅稱，韓美同盟是守護韓國國民自由、安全和繁榮的堅實根基，並承諾將繼續推動雙方的同盟關係更上一層樓。

美國副總統哈里斯表示，韓美同盟70年來發展成為維護韓半島、印太地區和全世界的安全繁榮的軸心。她稱，此次訪韓的目的在於加強兩國的力量，進一步鞏固兩國共同為發展付出的努力。

韓聯社說，開場白結束後，雙方進行閉門會談。美方有美國駐韓大使菲利普·戈德堡、副總統安全顧問菲利普·戈登等人，韓方有韓國外長樸振、國家安保室室長金聖翰等人與會。

該消息說，預計在閉門會議上，雙方可能就美國《通脹削減法》中有關對韓產電動汽車的歧視性政策、及朝核等韓半島問題等進行討論。

卡瑪拉-哈里斯當天在會談後將訪問韓朝邊界的非軍事區（DMZ），並於下午回國。

朝鮮發射導彈

另據韓聯社引述韓國聯合參謀本部29日表示，朝鮮當天向韓半島東部海域發射種類不詳的彈道導彈。軍方正就射程、射高、飛行速度等具體參數進行分析。

有分析認為，朝鮮此次武力示威針對韓美兩國26-29日在韓半島東部海域的韓國戰區（KTO）實施聯合海上演習，以及定於30日的韓美日反潛聯演。

也有觀點指出，朝鮮此次試射也針對美國副總統卡瑪拉·哈里斯當天訪問韓朝非軍事區（DMZ）。

美國“里根”號航母戰鬥群23日駛入韓國釜山海軍作戰基地，正與韓國海軍進行聯合軍演。

朝鮮9月25-28日從平安北道泰川一帶和平壤市順安一帶向東部海域發射了一枚地對地短程彈道導彈和兩枚短程彈道導彈。近5天之內，朝鮮共三次發射導彈。朝鮮今年以來共發射彈道導彈19次，發射巡航導彈2次。這也是朝鮮自韓國新政府成立以來，第7次發起武力示威。