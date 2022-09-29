美國太平洋島國峰會：面對中國，華盛頓加強存在感

美國太平洋島國峰會

美國總統拜登出席了在華盛頓舉行的太平洋島國峰會，由於與中國在這一戰略地區的競爭日益激烈，美國周四宣布了為太平洋島嶼提供8.1億美元的新援助基金。

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白宮表示：其中6億美元將以10年援助計畫的形式出現，用於清理被污染的水域，來支持對金槍魚的捕撈，同時華盛頓還將加強對氣候、發展援助的支持，以及其外交存在感。

當地時間周四晚間，在華盛頓舉行的這次史無前例的太平洋島國峰會上，美國總統將發表講話，屆時將有12位國家元首和政府首腦出席。

法新社指出，雖然有些人小心翼翼地避免提及中國，但這個亞洲巨人仍然在每個人的腦海中，且美國官員在私下裡也不避諱。並稱目標是與這個自第二次世界大戰以來，一直與美國關係密切的地區重新進行接觸，但近年來，通過投資和執法培訓以及與所羅門群島的安全協議，中國在該地區變得越來越重要。

今年四月，所羅門群島總理馬納西-索加瓦雷與北京簽署了這項龐大而模糊的安全協議。許多西方國家，特別是美國和澳大利亞，擔心協議將允許中國在所羅門群島建立軍事基地。然而，所羅門群島否認了這一點。在接受法新社採訪時，總理表示，就峰會結束時的聯合聲明，與華盛頓的談判是以一種 "積極的方式 "進行的，考慮到了他的關切，尤其是關於東盟和包括美國、澳大利亞、日本和印度在內的四方區域聯盟。

增加外交存在感

另外，美國行政部門還宣布，美國將承認庫克群島和紐埃島，這兩個自治領土的外交、國防和貨幣政策都附屬於新西蘭。

這將使華盛頓能夠增加它在這些島嶼上的外交存在感，這些島嶼的總人口不到2萬，但涵蓋了南太平洋的一個重要經濟區。

作為新戰略的一部分，拜登還首次任命了一位駐太平洋島嶼論壇的大使，由習慣於該地區的外交官弗蘭克-里德擔任。

美國最近還宣布在有強大中國勢力的所羅門群島恢復美國大使館，白宮周四表示，美國在湯加和基里巴斯設立的大使館也將開放。

此外，白宮表示，美國國際開發署（USAID）將於2023年9月前在斐濟設立一個特派團，美國政府的志願者計畫——和平隊的成員將被派遣到斐濟、湯加、薩摩亞和瓦努阿圖，以及所羅門群島，如果可能的話。

參加本次峰會還有法國的兩個海外省，即新喀里多尼亞和法屬波利尼西亞，它們均是太平洋島嶼論壇成員，以及美國的關島。

應對氣候變化也是本次峰會討論的核心，因為論壇的一些群島面臨著將被上升的海平面淹沒的威脅。

太平洋島嶼只佔全球溫室氣體排放的0.03%，即便國際社會遵守巴黎氣候協議，但一些島嶼仍面臨著消失的風險。