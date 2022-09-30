普京確認吞併烏克蘭四地 面對譴責威脅使用核武器

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統普京9月30日在莫斯科正式宣布俄羅斯吞併烏克蘭4個地區。之前幾天，莫斯科在這些地方組織了被基輔和西方稱為“騙局”的“入俄公投”，面對烏克蘭及其西方盟友的譴責，莫斯科威脅要動用核武器。

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俄羅斯總統普京今天中午在莫斯科，試圖通過長篇演講和慶祝活動，大張旗鼓地確認俄羅斯對烏克蘭四個地區的吞併。

昨晚，普京簽署了兩項正式法令，以在吞併前，宣布承認烏克蘭南部的赫爾松和紮波羅熱兩個地區獨立。另外兩個烏東地區的盧甘斯克和頓涅茨克，已在今年二月俄羅斯入侵烏克蘭前不久被莫斯科承認獨立。

莫斯科9月底在上述四個地區就其“歸屬問題”組織了所謂的“公投”，這些投票被基輔和西方描述為“騙局”。

之前，俄羅斯已在2014年吞併了烏克蘭南部的克里米亞半島。但國際社會沒有承認。

美國總統喬-拜登昨天發誓稱，美國"永遠，永遠，永遠"不會承認俄羅斯在烏克蘭策畫的這場“絕對荒謬的公投”結果。他還說，"我想非常清楚地說明這一點：美國永遠、永遠、永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張"。

英國首相特拉斯警告說，英國將"永遠不會接受"俄羅斯對烏克蘭四個地區的吞併，不會允許普京用野蠻力量改變國際邊界，並承諾將確保普京輸掉這場戰爭。

面對烏克蘭政府和西方的譴責，莫斯科聲稱對這些烏克蘭地區擁有主權，並再次威脅要使用核武器。俄羅斯前總統和國安會二號人物梅德韋傑夫說："俄羅斯有權在必要時使用核武器。