烏克蘭要求加入北約 拒絕與普京談判（澤連斯基）

烏克蘭/北約

烏克蘭總統澤連斯基9月30日周五發布視頻講話，宣布簽署加速烏克蘭加入北約的申請，並堅稱，在弗拉基米爾-普京執政期間，不會與俄羅斯進行談判。

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烏克蘭總統澤連斯基在一個在線視頻中表示，只要普京是俄羅斯聯邦的總統，烏克蘭就不會與俄羅斯進行談判。他表示，“我們將與新總統進行談判”。不久前，普京在莫斯科正式宣布吞併烏克蘭4個地區，並呼籲烏克蘭放下武器。

澤連斯基說："我們正在採取一個決定性的步驟，簽署了加速烏克蘭加入北約的申請。他指出，我們（與北約）已是事實上的盟友。事實上，我們已經完成了通往北約的道路。我們已經證明了烏克蘭與北約標準的互通性，這對烏克蘭來說已經是現實，不論在戰場上，還是在我們互動的所有方面，都是已經現實。

同一天早些時候，在克里姆林宮的一個儀式上，普京正式宣布吞併俄羅斯軍隊控制的烏克蘭部分地區，這些地區正面臨烏克蘭軍隊的反攻。

普京說："我們呼籲基輔政權立即停止射擊，停止所有敵對行動，並回到談判桌前"。他於2月24日對烏克蘭發起攻擊。

為證明其進攻烏克蘭的合理性，普京總統多次表示，他必須“拯救講俄語的居民”，使其免遭所謂的"種族滅絕"，並防止北約利用烏克蘭作為攻擊俄羅斯的橋頭堡。

面對俄羅斯軍隊在9月初的失敗，普京下令動員數十萬平民預備役人員參戰。

澤連斯基在講話中說，“我們要從這個敵人的手中，將國家的整個領土解放出來”。“這個敵人不僅是烏克蘭的敵人，也是生命本身、人類、法律和真理的敵人”。

澤連斯基還說，“俄羅斯已經知道這一點。它感受到了我們的力量。它看到，在烏克蘭，我們證明了我們價值觀的力量。這就是為什麼它很着急。組織了這場企圖吞併的鬧劇。試圖偷走不屬於它的東西。想用謀殺、酷刑、訛詐和謊言來改寫歷史，重畫邊界。

他還說，2月24日，俄羅斯對烏克蘭進行了第一次全面攻擊。“如果我們不阻止它，俄羅斯就不會在我們的邊界停下來。其他國家也會受到攻擊。波羅的海國家、波蘭、摩爾多瓦和格魯吉亞、哈薩克斯坦...”。