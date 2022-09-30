越南海灘驚現七具屍體 疑柬埔寨船難中國人

越南中國柬埔寨

越南南部的富國島附近發現了七具屍體，據信是一艘載有中國人的船隻8天前在柬埔寨海岸沉沒的遇難者。

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據越南國家媒體9月30日周五消息，周四晚些時候，這七具屍體被發現漂流到越南富國島長灘（Bai Truong）。"越南公安部在其官方報紙上說：其中有兩人帶有中國身份證。並稱，這七具屍體的腐爛程度"與一周前在柬埔寨海域船難的時間相符"。

一艘載有41名中國人的船於9月22日在柬埔寨西哈努克港附近沉沒。柬當局說，有30人在柬埔寨和越南水域獲救，並發現有3人死亡。

法新社說，越來越多的報告顯示，中國人經常被人販子帶到西哈努克城，在那裡非法從事賭場或互聯網欺詐活動。

據柬埔寨當局稱，這群中國人於9月11日從廣東一個港口乘快船離開他們的國家。一周後，他們被轉移到國際水域的另一艘船上，那隻船上有兩名柬埔寨籍船員。

他們的新船在發生故障後開始下沉。這兩名柬埔寨人隨後被另一艘船救起，但其他乘客被留在了船上。據該省發言人稱，這兩名柬埔寨國民已經被逮捕。

西哈努克市曾是一個寧靜的漁村，近年來，由於中國投資的蓬勃發展，那裡發生了巨大變化，包括開設了幾十個賭場。