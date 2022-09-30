阿富汗培訓中心自殺襲擊 至少20人死“大多是女孩”

喀布爾一個培訓中心發生自殺式襲擊至少20人死，大部分是女孩。9月30日周五。

9月30日周五，喀布爾一個學生培訓中心發生自殺式襲擊，至少20人喪生，其中大部分是女孩，事發地點位於什葉派少數民族哈紮拉族聚居區。

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阿富汗警方發言人哈立德-紮德蘭（Khalid Zadran）說，這些學生正在準備考試，一名自殺式炸彈襲擊者引爆了自己。警方發言人在晚上補充說，有20人死亡，27人受傷。

但是聯合國駐阿富汗援助團（Manua）告訴法新社，"根據其掌握的信息，至少有24人死亡，36人受傷"。該機構警告還說，這些數字可能會上升。

據爆炸發生時一名在場的倖存學生說，"大多數受害者是女孩"。當時大約600名學生在大學考試培訓中心的教室里。

另一名學生阿里-伊爾法尼（Ali Irfani）說："很少有男生受到這次襲擊的影響，因為他們都在教室的後面，而炸彈客從女生坐的前門進入。

這位倖存者還說，他首先聽到了槍聲。他說，炸彈襲擊者在進入教室前向兩名警衛開槍。

一位要求匿名的店主告訴法新社，發生巨大爆炸後，出現了混亂，許多學生，包括男生和女生，都試圖逃離這棟樓。“那是一個可怕的場景。每個人都很害怕”。

居民阿薩杜拉-賈漢吉爾（Asadullah Jahangir）說："許多學生的頭部、頸部和眼睛被彈片擊中，他幫助將受害者送往醫院。

教室的屋頂倒塌了，門窗也被爆炸震碎了。

這次襲擊再次針對教育部門。事發的培訓中心位於喀布爾西部的Dasht-e-Barchi區，該區是什葉派少數民族哈紮拉族集中居住的地方。

據法新社介紹，在阿富汗這個遜尼派佔多數的國家，教育是一個極其敏感的問題，塔利班上台後阻止許多女孩返回中學（初高中）。雖然現在女生還可以被大學錄取，但由於她們不能上中學，預計未來她們進入大學的人數將逐年下降。

除了塔利班，伊斯蘭國（IS）也是同樣反對女童受教育的遜尼派組織，同時，伊斯蘭國組織也是塔利班政權的主要威脅，它聲稱對最近幾個月的幾起襲擊負責。但9月30日周五的襲擊還沒有人出面承責。

今天早上，家屬們哭着湧向各個醫院，尋找他們的親人。醫院門口掛着死傷者的名單。