世界銀行向烏克蘭追加5.3億美元

世界銀行/烏克蘭

世界銀行向烏克蘭追加5.3億美元解決俄羅斯入侵導致的緊急需求2022年9月30日華盛頓

世界銀行9月30日宣布向烏克蘭追加5.3億美元支持烏克蘭應付“因俄羅斯入侵而產生的緊急需求”。

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世界銀行周五表示，它正在向烏克蘭提供額外的5.3億美元支持，以使其能夠"解決俄羅斯入侵帶來的緊急需求"。

據法新社發自華盛頓的消息，世界銀行在其聲明中說，這項支持採取了通過國際復興開發銀行（IBRD）提供新貸款的形式，由英國擔保5億美元，丹麥擔保3000萬美元。

該聲明援引世行歐洲和中亞地區副總裁安娜-比耶德（Anna Bjerde）的話說，“烏克蘭境內的破壞和損失令人印象深刻，並在繼續惡化”。而“到目前為止，國際社會的支持也令人印象深刻（......）”。這位世行的高管還說：“烏克蘭人民面臨著一條漫長的重建之路，合作夥伴將繼續提供支持”。

比耶德女士補充說，根據世界銀行的估計，烏克蘭"重建的長期成本是巨大的，未來三年，將遠超1000億美元，"

世行昨天宣布向烏克蘭追加的款項，使得該機構自俄羅斯侵略烏克蘭以來，對烏克蘭援助的總額達到130億美元，其中110億美元已經支付。

法新社說，昨天早些時候，美國國會還投票決定再向烏克蘭提供合123億美元的援助，包括37億美元的軍事裝備，這使得美國自俄羅斯入侵開始以來對烏克蘭的援助計畫總額達到650億美元。

美國財政部長珍妮特-耶倫藉此機會呼籲"其他捐助者不僅要加快對烏克蘭的付款，而且要增加援助"。

隨着烏克蘭在該國東北部和西南部的反攻繼續進行，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京宣布正式吞併目前被其佔領的四個烏克蘭地區，他在莫斯科紅場聚集的幾千人面前承諾取得勝利。

美國總統喬-拜登在白宮的一次演講中回應普京說，"美國及其盟友不會被嚇倒"，他強調：普京"不會嚇倒我們"，他承諾北約將保衛其"每一寸"領土。