俄羅斯宣布吞併烏克蘭更多領土後處於孤立和壓力中

烏克蘭/俄羅斯

莫斯科宣布吞併烏克蘭被佔領土儀式前的紅場，旗幟上寫着"頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱、赫爾松，俄羅斯"。2022年9月29日。

俄羅斯宣布吞併四塊烏克蘭領土後處於孤立和壓力之下，受到國際社會的強烈譴責。基輔決心收回自己的領土，並將俄羅斯告上國際法庭。

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法新社今天10月1日發自莫斯科的報道，俄羅斯正式宣布吞併四塊烏克蘭領土的第二天周六，發現自己處於孤立和壓力之下，其吞並行為引起國際社會的強烈譴責和基輔的堅定拒絕，

歐盟（EU）、美國和土耳其等其他國家都宣布拒絕俄羅斯吞併烏克蘭的新領土。歐盟領導人周五發表聲明，"拒絕"並"譴責"俄羅斯這一"非法吞併"。土耳其外交部周六表示，土耳其"拒絕 "這一吞併，如同拒絕承認俄羅斯對克里米亞的吞併。

北約譴責了俄羅斯對烏克蘭領土的"非法"吞併”。同時，烏克蘭總統澤連斯基周五正式簽署了加快烏克蘭加入北約的申請文件。他並宣布，只要普京繼續當俄聯邦總統，基輔就不會與莫斯科談判。

美國國務卿安東尼-布林肯在華盛頓保證，美國和加拿大都支持烏克蘭成為北約成員的資格。

布林肯在與加拿大外長梅蘭妮-喬利（Mélanie Joly）會晤後說："我們強烈支持那些希望加入並能貢獻其能力的國家加入北約。不過，他也補充說，“這有一個過程，各成員國將繼續遵循這個過程”。

美國總統喬-拜登發誓要"支持烏克蘭重新控制其領土的努力"，他並表示，美國及其盟友不會被普京總統"嚇倒"。

在紐約，聯合國安理會昨天審議了一項譴責俄羅斯吞併烏克蘭的"偽公投"的決議，但該決議立即被俄羅斯的否決所阻止。除了俄羅斯否決之外，該決議獲得了10張贊成票，4個國家棄權：中國、印度、巴西和加蓬。

在克里姆林宮的演講中，普京將其吞併鄰國烏克蘭領土的殖民行為甩鍋給西方，他反批西方想要維護一個"新殖民主義體系，使其能夠寄生，事實上是掠奪整個世界"。

法新社說，這次吞併是在俄羅斯對烏克蘭發動七個月攻勢和在其佔領區舉辦緊急"公投"之後進行的，而這些“公投”被烏克蘭政府及其盟友譴責為"騙局"。

表示俄羅斯這次行動的匆忙和混亂的標誌是，克里姆林宮發言人宣布，他必須"澄清"俄羅斯是在吞併整個烏克蘭赫爾松和紮波里耶地區，還是只吞併俄軍實際佔領的部分。

昨天早些時候，在克里姆林宮，普京與烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區及南部的紮波羅熱和赫爾松俄佔區的分離領導人一起簽署了吞併文件。

他在講話中呼籲基輔停止"一切敵對行動，回到談判桌前"，儘管烏克蘭軍隊最近重挫俄軍。烏克蘭人自周五以來對戰略城市萊曼（東部）進行部分包圍。

親俄分離主義高官丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五承認，在萊曼這個重要的鐵路樞紐，俄軍正"精疲力盡"地戰鬥，那裡的情況 "很困難"。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤倫斯基對其部隊反攻的"重大成果"表示慶祝，他發布聲明表示，只要弗拉基米爾-普京擔任俄羅斯總統，基輔就不與莫斯科進行任何談判。