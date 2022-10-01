烏克蘭向國際法院起訴俄羅斯

俄羅斯總統普京大張旗鼓宣布吞併烏克蘭四個俄軍佔領區後，烏克蘭政府宣布已就此事向國際法院（ICJ）提告。同時，烏軍繼續攻打被普京宣布吞併地區的俄軍。

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烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kouleba）在推特上說，在普京的吞併企圖之後，烏克蘭已正式向國際法院提告。

他說，烏克蘭指出，俄羅斯這一步驟公然違反了“國際法院3月16日要求俄羅斯立即停止其在烏克蘭的軍事行動的命令”。他補充說，"我們敦促法院儘快受理此案"。

法新社說，這次吞併是在俄羅斯對烏克蘭的七個月攻勢和在被佔領區舉辦緊急"公投"之後進行的，而這些公投被烏克蘭政府及其盟友譴責為"騙局"。

昨天早些時候，在克里姆林宮，普京與烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克地區及紮波羅熱和赫爾松地區的俄佔區分離領導人一起簽署了吞併文件。

普京昨天在吞併儀式講話中，呼籲基輔停止"一切敵對行動，回到談判桌前"，儘管最近烏克蘭軍隊正在重挫俄軍。

自周五以來，被普京吞併的烏東俄佔區的戰略城市萊曼被烏克蘭軍隊部分包圍。據親俄分離主義高官丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五承認，萊曼這個重要的鐵路樞紐的情況"很困難"，守軍已"精疲力盡"。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤倫斯基對其部隊反攻的"重大成果"表示慶祝，他昨天發布聲表示，只要弗拉基米爾-普京擔任俄羅斯總統，基輔就不會與莫斯科進行任何談判。