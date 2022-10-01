紮波羅熱核電廠總經理被俄軍逮捕

烏克蘭/俄羅斯/核電站

位於烏克蘭南部俄控區的紮波羅熱核電站的總經理伊戈爾-穆拉索夫（Igor Murashov）周六被俄軍逮捕。

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烏克蘭核電運營商，國家核電公司（Energoatom）總裁佩特洛-科廷（Petro Kotin）10月1日周六在一個社交網絡上說，一支"俄羅斯巡邏隊“將伊戈爾-穆拉索夫從車裡拉出來”，“矇著眼睛將他帶到一個未知目的地"。

事發時間是下午4點左右（格林尼治標準時間13點）。當時他正從核電廠開車前往俄羅斯控制的埃爾諾戈達爾（Ernogodar）鎮。

科廷先生補充說，穆拉索夫先生"對核安全承擔著全部責任和專屬責任"。

紮波羅熱核站是歐洲最大的核電廠，自3月4日以來，一直被俄軍佔領，近幾個月，該電站多次成為基輔和莫斯科相互指責的轟炸目標，引起了人們對核事故的擔憂。

紮波羅熱是9月30日周五被俄羅斯宣布吞併的烏克蘭4個地區之一，目前該地區一部分由烏克蘭控制。據烏克蘭警方稱，在紮波羅熱烏控區，周五俄軍的一次襲擊造成至少30人死亡，88人受傷。而一名親俄官員反過來指責烏克蘭軍隊襲擊。

法新社的一個小組發現，在俄軍隊從哈爾科夫東北大部地區撤出後，至少有11名平民被發現在一條路上被槍殺。

自從俄羅斯進攻開始以來，基輔一直譴責俄軍的虐待行為，但莫斯科方面立即全部系統地拒絕這些指控。