美國加拿大支持烏克蘭加入北約

烏克蘭/北約/美國/加拿大

美國國務卿安東尼-布林肯在華盛頓保證說，美國和加拿大都贊成烏克蘭成為北約成員的資格。烏克蘭總統澤連斯基9月30日宣布他已正式簽署烏克蘭快速加入北約的申請。

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據法新社10月1日報道，美國國務卿安東尼-布林肯在與加拿大外長梅蘭妮-喬利（Mélanie Joly）會晤後說："我們強烈支持那些希望加入，並能貢獻其能力的國家加入北約。不過，他也補充說，"這有一個程序，各國將繼續遵循這個程序”。

烏克蘭總統澤連斯基周五宣布他已正式簽署要求然攻烏克蘭快速加入北約的申請文件。他表示，烏克蘭與北約有着共同價值觀，而且已在事實上成為了北約的盟友。

他補充說，烏克蘭在戰場上，在互動中，都已證明了與北約標準的互通性。

他強調說，我們相互信任，相互幫助，相互保護。聯盟就是這樣子，我們已經是事實上的聯盟了。

澤連斯基還表示，他的入盟申請是要將事實上的聯盟落實到法律上，並要求一個加速的程序，一個與烏克蘭正在保護整自由社會的重要性相匹配的快速程序。

他還說，我們知道這是有可能的。因為我們看到了芬蘭和瑞典今年在沒有入盟行動計畫的情況下開始加入北約聯盟。....