伊朗一家極端保守派報紙總部遭抗議者襲擊

伊朗/抗議

伊朗主要保守派報紙世界日報（Kayhan）稱伊朗抗議者是恐怖分子，並稱他們襲擊了該報辦公室。2022年10月2日

伊朗主要的極端保守派報紙《世界日報》10月1日周六遭到抗議者暴力襲擊。該報宣稱，抗議9月中旬道德警察逮捕年輕女子馬赫薩（並致其死亡）的人，都是"敵人的僱傭兵"。

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據該報說："最近幾天，在國內參加暴亂的“暴徒們”，聚集在《世界日報》（Kayhan）總部外，高呼反對和侮辱該報的口號，並投擲自製燃燒彈，試圖進入大樓。該報還說，"騷亂者"破壞了部分建築。

法新社說，伊朗《世界日報》是該國主要的保守派報紙，這份報紙的領導人，是由最高領袖哈梅內伊任命。該報9月22日針對示威者寫道："敵人的僱傭兵扔掉面具，不要放過這些罪犯"。

22歲的伊朗庫爾德女子馬赫薩-阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察逮捕，然後在拘押期間死亡事件發生3天後，從9月16日開始，伊朗每天夜間都有示威活動。

馬赫薩-阿米尼被捕的理由是她涉嫌違反伊斯蘭着裝規定，戴頭巾露出了部分頭髮。而她在被拘押期間離奇死亡的原因，據她在伊拉克的表兄透露，是由於頭部受到了重擊。

據法新社今天10月2日引述非政府組織“伊朗人權” (IHR)說，兩周以來，至少有92人在伊朗當局對抗議活動的鎮壓中死亡。