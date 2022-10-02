印尼球迷衝突釀悲劇：至少174人死亡

印尼球賽悲劇

印尼東爪哇省馬朗市Kanjuruhan體育場一場足球賽，球迷之間發生衝突，警察和士兵在催淚瓦斯煙霧中2022年10月1日星期六。

印度尼西亞人今天周日醒來被當地有史以來最嚴重的球場死亡悲劇震驚。東爪哇省的這場球賽騷亂釀至少174人死亡。

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10月1日周六，東爪哇省瑪琅市數千球迷湧入一個足球場，發生騷亂衝突。在警方施放的大量催淚瓦斯中，人們擁擠出逃，現場至少有174人死亡，另有180多人受傷。

出事的地方在馬朗市的坎朱魯漢（Kanjuruhan）體育場，當地阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）的球迷們，在該球隊以3-2輸給對手佩爾塞巴亞足球俱樂部（Persebaya Surabaya）之後，衝進球場。這是20多年來，該俱樂部第一次輸給來自鄰近城市泗水的宿敵。

據東爪哇省副省長達爾達克（Emil Dardak）中午告訴坎帕斯（Kompas）電視台，死亡人數已從127人上升到174人。

警方將這一事件描述為"暴亂"，並說，他們試圖勸說球迷返回看台不果，並在兩名警察被殺後，發射了催淚瓦斯。

法新社說，來自體育場內的鏡頭顯示，現場有大量催淚瓦斯，人們緊緊抓住障礙物，試圖逃離。還有人擡着受傷的觀眾在混亂中前進。許多受害者是在踩踏中喪命的。

一位43歲名叫多尼（Doni）的目擊者告訴法新社："警察噴撒催淚瓦斯後，人們立即衝出來，互相擁擠推搡，造成了大量的傷亡。

印尼總統佐科-維多多(Joko Widodo)周日下令對該國的足球比賽安全進行調查。印尼政府已經道歉。

國際足聯主席對昨天印尼發生的足球致命事件表示說，這是"一場無法想象的悲劇"。法新社發自巴塞羅那的消息說，今天西班牙足球甲級聯賽(Liga)的所有開賽之前，都為印尼昨天的“球場遇難者”默哀一分鐘。